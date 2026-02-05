Şenol Güneş'ten yapay zekâ açıklaması

Ülke futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolunda uzun yıllardır yakalanamayan bir avantaja sahip olduğunu söyledi.

Kadıköy’de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, hem milli takım hem Avrupa kupaları hem de Süper Lig’e dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmadığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini belirterek, “Teknik direktörlüğe devam eder miyim bilmiyorum. Beklentim yok. Yapay zekâya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Şu an dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum” dedi.



Güneş ayrıca gelişen yapay zekâ teknolojisi için şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâ, derin bir kuyu gibi. Fazla girdiğinizde, yalnızlığa gidiyorsunuz. Ne verirsen, onu alıyorsun. Eksik verirsen, eksik bilgi alıyorsun.

Gelecek hızlı geliyor, buna hazır olmak lazım. Fikirler havada yüzüyor, doğru fikirleri almak lazım. Sizi size anlatıp; sizi düşündürüyor... Yakında insanlık ikinci plana düşebilir"

"ÖNEMLİ BİR EŞİK"

Avrupa kupalarında Türk takımlarının mart ayını görmesini “önemli bir eşik” olarak nitelendiren Güneş, yapılan yatırımların artık sonuç üretmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Samsunspor’un tecrübe eksikliğine rağmen gösterdiği performansı öven Güneş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında sahip oldukları deneyimle daha ileriye gidebileceğini söyledi.

"ÇEYREK ASIR SONRA BÜYÜK FIRSAT"

A Milli Takım’la ilgili değerlendirmesinde ise temkinli iyimserlik mesajı veren Güneş, “Garanti demek doğru değil ama kağıt üzerinde geçebileceğimiz rakipler var. Takımın havası iyi, hocamız iyi, ülke heyecanlı. Bizim dönemimizde yarım asır sonra Dünya Kupası’na gitmiştik. Şimdi çeyrek asır sonra bu şans tekrar doğdu” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına da değinen Güneş, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin futbolun önüne geçtiğini savundu. “Takım sayısı azaldıkça rekabet kavgaya dönüşüyor” diyen deneyimli çalıştırıcı, dört büyük kulübün Türkiye futbolu için sadece sportif değil, kültürel bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.