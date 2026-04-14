Şenol Güneş’ten dikkat çeken sözler: “Bu ligde iyi ki yokum”

Ülke futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Bolu’da düzenlenen “Doğanın kalbi Bolu’da” spor turizmi çalıştayında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Tekrar sahalara dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Güneş, teknik direktörlük için uygun şartları değerlendirdiğini belirterek, “Birçok parametre koyuyorum. Çalışmasak da olur diye düşünüyorum. Çalışacağım ortamın ne kadar sağlıklı olacağını sorguluyorum” ifadelerini kullandı.

"BURAK HAKLIYDI"

Güneş, Burak Yılmaz’ın Gaziantep FK’daki görevinden ayrılırken yaptığı açıklamalara da değinerek genç teknik adama destek verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Biraz sert konuştu ama haklıydı. Türkiye’de hakemlerden herkes şikayetçi” dedi.

Türk futbolundaki genel ortamla ilgili eleştirilerde bulunan Güneş, “Bazen diyorum ki, bu ligde iyi ki yokum” sözleriyle dikkat çekti.