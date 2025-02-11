Şenol Güneş’ten Eren Elmalı açıklaması: Galatasaray’a transferi neden gerçekleşmedi?

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik patron Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eren Elmalı’nın Galatasaray’a gerçekleşmeyen transferine ilişkin konuştu.

Eren Elmalı'nın Galatasaray ile İstanbul'da görüştüğünü ilişkin iddialarla ilgili sorulan bir yanıt veren Güneş şunları söyledi:

"Eren, öyle bir çocuk değil. Eren, iyi oynar kötü oynar ama karakter olarak asla öyle bir şeyi yok. Galatasaray'ın talebi vardı bize de yansıttılar. Parada anlaşıldı Galatasaray uzattı. Sadece para ve vade değil bence uzattı sonra başka birini almak istedi. Ben de Eren'e 'Sen de oyna, 5-10 milyonluk oyuncu ol, tercih et. Bunu bil, kulüpleri tanı, bu işleri bil. Öğrenmenin yaşı yok' dedim. Maalesef kulüplerin birçoğu yarışırken böyle oyuncularla konuşup kafa karıştırılabilir. Bilmiyorum ama anlaşma yapılıp sonra vazgeçiliyorsa benim için hiç önemli değil. Gidene kadar bizim oyuncumuzdur. Transferde de kulüpler isteyebilir her oyuncu gidebilir. Ama kulübün menfaati ön plandadır."