Şenyaşar ailesine saldırı davası: Fadıl Şenyaşar tahliye edilmedi

Urfa'nın Suruç ilçesinde, Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin görülen davada yedinci duruşma bugün yapıldı. Mahkeme, Fadıl Şenyaşar da dahil olmak üzere tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından Şenyaşar ailesinden üç kişinin katledilmesine ilişkin görülen davanın yedinci duruşması bugün Malatya'da yapıldı.

Anne Emine Şenyaşar'ın tahliye edilmesi için Adalet Nöbeti tuttuğu Fadıl Şenyaşar, bu duruşmada da tahliye edilmedi.

TANIKLAR YAŞANANLARI ANLATTI

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, kimlik tespiti sonrası duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Duruşma tanık Gökhan Serdal’ın beyanının alınması ile başladı. Serdal, "Olayın üzerinden biraz zaman geçti. Daha önceki ifademi tekrar ederim. Olayın olduğu süreçte jandarmada Urfa’da görev yapıyordum. Hastanede acil kapısını tuttuk. İsmini bilmediğim bir şahısın oksijen tüpüyle dövüldüğünü gördüm. Acil kapısı önünde bay müşahede odası önündeydim. O esnada bayan müşahede tarafından da silah sesleri duydum. Elinde siyah bir silahlı dışarıya çıktı. Bu olaya bizzat şahit olan biri var. Yine tanımadığım bilmediğim insanların ambulansın önünü kesip taşlarla sopalarla saldırdıklarına şahit oldum. Kolluk görevlisinin tam burnuna vurdukları sırada ben arkasındaydım. Vali ve Fakıbaba oraya geldi. Vefat edenleri dışarı çıkarmaya çalışıyorduk. Olaylar yatışana kadar hastanedeydim” sözleriyle yaşananları anlattı.

Mahkeme heyeti, Serdal’ın emniyetteki ifadelerini hatırlattı. Mahkeme, Serdal'a, emniyet ifadesinde yer alan ve silah sesi duymadığı yönünde verdiği ifadeyi sordu. Serdal, “Orada ifadeyi verirken çok acele ifade verdik” dedi.

"KATLİAMIN YAPILDIĞI YERDE TEMİZLİK YAPILDI"

Avukat Sevda Çelik Özbingöl, tanığın “geldiğimde içeride temizlik yapılıyordu” beyanını sordu. Serdal, "Olay yeri inceleme değil, hastane temizlik personelleri temizlik yapıyordu" dedi.

Avukat Bület Duran, bunun üzerine temizliğin hangi bölümde yapıldığını sordu. Serdal, temizliğin silahlı çatışmanın olduğu bay müşahede odasında yapıldığını kaydetti.

Serdal, ardından tutuklu sanıkları SEGBİS üzerinden teşhis etti.

TANIK: BOĞAZINI CAMLA KESMEYE ÇALIŞTILAR

Ardından tanıklardan Emine Kılınç dinlendi. Suruç Devlet Hastanesi'nde röntgen teknikeri olduğunu ifade eden Kılınç, "O gün nöbetçiydim. İkindiden sonra yaralılar geldi. Yıldız ailesinden bir kaç yaralı gelmişti. Süleyman Yıldız yaralıydı, onu aldık aşağı inince zaten acil bayağı karışmıştı. Celal Şenyaşar’ı getirmişlerdi. Karşı taraf görünce onu başka bir odaya aldılar. Diğer yaralıları da bay müşahede kısmına getirdiler. Sonra bir kere de silah sesleri duyduk. İçeride resitasyondayken müdahale etmemize izin vermediler. Bayan müşahede odasına 3 yaralı daha getirdiler. Onların Şenyaşar ailesinden olduğunu öğrendik. Adil, Ferit ve Muhammed Şenyaşar’ı getirmişlerdi. Adil Şenyaşar götürülürken Yıldız yandaşları camla boynunu kesmeye çalıştılar. Tam sedyeye alınıp ambulansa bindirileceği sırada silah sesler duyduk ve yere yattık” diye kaydetti.

Hakimin sorularının ardından SEGBİS üzerinden teşhis yapıldı. Aile avukatlarından Hidayet Enmek, SEGBİS üzerinden teşhis yapılmasına itiraz etti.

EMİNE ŞENYAŞAR: EYLEMİME DEVAM EDECEĞİM

Duruşmada konuşan anne Emine Şenyaşar, oğlu Fadıl’ın serbest bırakılmasını talep ederek, “Oğlumu bırakın ve evimize dönelim. Yoksa Ankara’da eylemime devam edeceğim” dedi.

Ferit Şenyaşar, "Her seferinde annenin Türkçe bilmediğine seviniyorum. Çünkü hala taziyemizi kurmadık ve 6 yıldır her duruşmada tanıkları dinlerken aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Tutuklu (Fadıl) bırakılırsa evimize gidip taziyemizi kuracağız. Bütün ailesi dağıtılan bir anne var burada, bir oğlu da suçsuz bir şekilde tutuklu. Bu anne 6 yıldır çocuğunu bekliyor. Fadıl’ın kızı 6 aylıktı şimdi 6 yaşında hala babasını bekliyor” diye konuştu.

Savcılık mütalaasını açıkladı. Fadıl Şenyaşar da dahil olmak üzere tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

FADIL ŞENYAŞAR: KATLİAMI YAPANLAR DIŞARIDA

Mütalaaya karşı savunma yapan Fadıl Şenyaşar, şunları söyledi: "6 yıldır bizim ulaşamadığımız görüntüler, nasıl sanık avukatları tarafından sunuluyor. Varsa diğer görüntüleri neden sunulmuyor. Avukat Mehmet Doğan sağ tarafta iki el ateş ettiğimi söylüyor. Her tarafta aileme saldırı yapılıyordu, ben onları dağıtmak için 1 el ateş ettim. Silah zaten bulunmuş olsaydı bunlar ortaya çıkardı. Ama bu silahı ne buldular ne de teslim ettiler. İlçe emniyet müdürü göz yummasaydı bu katliam olmazdı. Birisi göz yummuş, diğeri orada yaşananların gözleri önünde olduğu belli olmasın diye kamera görüntülerini almış. Bildiğimiz gerçekler onların iftiralarından daha fazladır. Bunların asıl faili İbrahim Halil Yıldız’dır. Ama bir ifade verip çekip gitti. Onların dükkanlardan nasıl kaçtıklarını gösteren görüntüleri de sildiler. Katliamı yapan da azmettiren de dışarıda."

DURUŞMA 19 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme tutuk durumu ve diğer ara kararlarını oluşturmak üzere saat 13.10'da ara verdi.

Mahkeme müşteki sanık Fadıl Şenyaşar da dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliye talebini reddetti.

Bir sonraki duruşma 19 Temmuz 2024 saat 10.00’a bırakıldı.