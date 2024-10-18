Şenyaşar davasında tutuklu kalmadı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada, mahkeme tutuklu dört sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın duruşmasında her iki taraftan 4’ü tutuklu toplam 30 kişinin yargılanması devam edildi. Saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Şenyaşar ailesinin avukatları hazır bulunduğu duruşmaya, olayda eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Kimlik tespiti sonrası başlayan duruşmada savcı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesini ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları da tahliye talibinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, dört tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıkla hakkında adli kontrol olarak da ev hapsinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşma ise 21 Şubat 2025’te görülecek.

NE OLMUŞTU?

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de, dönemin AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan kavga sonucu 66 yaşındaki Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları 25 yaşındaki Adil ve 45 yaşındaki Celal Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam sekiz kişi yaralandı.

Saldırı sonrası olay yeri ve hastanede yaşananlar için iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra dosyalar yeniden birleştirilmişti.