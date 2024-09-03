Şenyaşar’ın adalet nöbeti 12’nci gününde de sürdü

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıda eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ın Meclis’te başlattığı Adalet Nöbeti 12’nci gününü geride bıraktı

Eylem öncesi Emine Şenyaşar ve aynı zamanda DEM Parti Urfa Milletvekili olan oğlu Ferit Şenyaşar, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. “Annem yargıdan adalet bulamadı” diyerek sözlerine başlayan Şenyaşar, eylemin bu nedenle Meclis’e taşındığını belirtti. Annesinin Meclis’e gelmesi ile 85 milyona seslendiğini dile getiren Şenyaşar, katliam yapanların hâlâ serbest olduğunu söyledi.

Şenyaşar, “Bir vekil çıkıp açıklama yapsın. Annem 846 gün Şanlıurfa Adliyesi önünde, 124 gün Adalet Bakanlığı önünde, 12 gündür ise Meclis’te oturuyor. Bu zulmün son bulması için Meclis’i göreve davet ediyor” diye konuştu. Anne Şenyaşar’ın Meclis polisi tarafından engellenmek istendiğini dile getiren Şenyaşar, “Annem Meclis’te güvenlik dışında bir muhatap arıyor. Gelin elinizi vicdanınıza koyun ve bir çözüm bulalım” ifadelerini kullandı.