SEP’e şafak operasyonu: Genel Başkan Gümüş ile 14 kişi gözaltına alındı

Polis, sabah saatlerinde Sosyalist Emekçiler Partisi’ne (SEP) operasyon düzenledi. SEP Genel Başkanı Güneş Gümüş ile 14 parti üyesi gözaltına alındı.



SEP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde Genel Başkanımız Güneş Gümüş'ün de dahil olduğu 15 yoldaşımız çeşitli illerden ev baskınıyla gözaltına alındı” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'yi karanlığa gömmek istiyorlar, bütün demokratik hakları engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Düzmece dosyalarla, haksız gözaltılarla devrimci mücadeleyi sindirmek için çabalıyorlar. Bizler devrimci mücadelemizden vazgeçmeyecek, tüm baskıları yoldaşlarımız ve dostlarımızla beraber göğüslemeye devam edeceğiz. Zafere gidecek olan mücadelemiz, bu tür aciz operasyonlarla engellenemeyecek, AKP iktidarı da onun beslendiği bu düzen de eninde sonunda tarihin çöplüğüne gönderilecektir. Tüm devrimcilere, demokratlara, siyasi partilere çağrımızdır; AKP iktidarının baskı politikalarına, Türkiye’yi karanlığa hapsetme çabalarına karşı mücadelede birleşelim.”