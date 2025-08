"Sepultura" ve "Epica" İstanbul'da dinleyiciyle buluştu

Epifoni ve URU işbirliğiyle düzenlen festivalin açılış konserini Türk metal grubu "Helak" gerçekleştirdi. Ardından yerli hardcore/punk sahnesinin tanınan isimlerinden "Radical Noise" grubu dinleyiciyle buluştu.

"Sepultura", müzik grubunun 40. yıl veda turnesi kapsamında konser verdi. Grup, "Territory", "Roots Bloody Roots", "Refuse/Resist" gibi sevilen parçalarını seslendirerek, 22 Temmuz'da hayatını kaybeden müzisyen Ozzy Osbourne için saygı duruşunda bulundu.

Festival kapsamında ayrıca Türk senfonik metal grubu "Knight Errant"ın yanı sıra Danimarkalı "Myrkur" da sahneye çıktı.

Hollandalı müzik grubu "Epica" da hayranlarıyla buluşarak "Cross the Divide", "Sensorium" ve "Cry for the Moon" gibi eserleri yorumladı.