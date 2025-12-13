Şer ittifakı görevde

Ukrayna savaşı yeniden şiddetlenirken Batı ittifakı ateşe benzin dökmeyi sürdürüyor. ABD liderliğindeki "ittifak" bir taraftan "barış planı" üzerinde müzakere ederken diğer taraftan da savaşı uzun bir zamana yaymanın hesapları içerisinde.

ABD güdümündeki NATO'nun Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin’deki katıldığı panelde yaptığı açıklamada Rusya'nın 6-7 yıl içinde kendilerine saldıracağını ileri sürdü. Rutte, “Bugün size NATO’nun nerede durduğunu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için buradayım. Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz” ifadesini kullandı.

YENİ SAVAŞIN SİNYALİ

Rutte, “Rusya, savaşı Avrupa’ya geri getirdi ve bizler, dedelerimizin ve büyük dedelerimizin yaşadığı savaşın boyutuna hazırlıklı olmalıyız” sözleriyle yeni bir dünya savaşının sinyalini verdi. Son bir yılda savunma üretiminin arttığını söyleyen Rutte, “Korkarım ki; çok fazla kişi sessizce kayıtsız kalıyor. Çok fazla kişi zamanın bizim lehimize işlediğine inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi” ifadelerini kullandı. Rusya'ya yönelik kuşatma devam ederken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya ait devlet varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına yönelik hukuki bir temel oluşturulması konusunda uzlaştı. AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Danimarka tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada AB içinde dondurulmuş varlıkların Rusya'ya iadesinin süresiz olarak yasaklanması öngörülüyor.

BELÇİKA’YI İKNA TURU

Ukrayna savaşının AB'de ciddi ekonomik sorunlara neden olduğu vurgulanırken Rusya'ya fon transferinin acilen engellenmesi gerektiği, aksi halde AB ekonomisinin zarar görebileceği ifade edildi. Söz konusu düzenlemenin gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi'nden önce kabul edilmesi hedefleniyor.

Deutsche Welle'deki habere göre Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve planın diğer destekçileri, zirveye kadar Belçika Başbakanı Bart De Wever'i de kredi planına ikna etmeyi umuyor. Rusya'ya ait dondurulmuş fonların çok büyük bölümü Belçikalı Euroclear şirketi tarafından yönetiliyor. Bu fonlar, toplam 210 milyar euroluk varlığın 185 milyarlık kısmına tekabül ediyor.

Belçika hükümeti ise hukuki ve mâli riskleri gerekçe göstererek plana karşı çıkıyor. Belçika'ya göre Rusya, misilleme olarak Avrupalı bireylere ve şirketlere karşı el koyma gibi adımlar atabilir. De Wever, Almanya'nın yanı sıra dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarına sahip diğer AB ülkeleri olan Fransa, İsveç ve Güney Kıbrıs'ın da plana katılımını şart koşuyor.