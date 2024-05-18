Ser verip sır vermeyen yiğit anılacak

Haber Merkezi

Devrimci hareketin ve 68 Kuşağı’nın önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın 18 Mayıs 1973’te Diyarbakır Cezaevi’nde işkence sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 51 yıl geçti. “Ser verip sır vermeyen yiğit” olarak anılan Kaypakkaya, bugün başta Çorum’un Karakaya köyündeki mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak. Aynı zamanda Dersim ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte anma töreni düzenlenecek.

KAYPAKKAYA KİMDİR?

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan ile birlikte 68 Kuşağı’nın üç önderinden biri olan Kaypakkaya, devrimci fikirlerle İstanbul Üniversitesi’ndeyken tanıştı. 6’ncı Filo’ya karşı bildiri yayımladığı gerekçesiyle Kasım 1968’de okuldan atıldı. 1972’de PDA ile yolları ayrılan Kaypakkaya, Perinçek ve çevresinin revizyonist, oportünist olduklarını ifade etti ve daha sonra TKP/ML TİKKO’yu kurdu.

Kaypakkaya, Ocak 1973’ten itibaren dört ay boyunca süren sorgulaması sırasında defalarca işkenceye maruz bırakıldı. Mahkemeye çıkartılmasına az bir zaman kala, görgü tanıklarına göre 16 Mayıs 1973’te son bir kez sorguya götürüldü ve 18 Mayıs 1973’te yaşama veda etti. Ölüm sebebi ise kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti. Oğlunu görmeye gelen babasına ertesi gün cansız bedeni teslim edildi.