‘Ser verip sır vermeyen yiğit’ Kaypakkaya anıldı

68 Kuşağı’nın ve devrimci hareketin önderlerinden, ‘ser verip sır vermeyen yiğit’ olarak tarihe kazınan İbrahim Kaypakkaya 18 Mayıs 1973’te Diyarbakır Cezaevi’nde işkence sonucu hayatını kaybedeli tam 53 yıl oldu.

Kaypakkaya katledilişinin yıldönümünde Ortakça Yaşam Kolektifi, Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik (YDG) tarafından Çorum’un Sungurlu ilçesi Karakaya köyündeki mezarı başında anıldı.

Mezarlığa yapılan yürüyüşün ardından düzenlenen anmaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Devrimci 78’liler Federasyonu katıldı. Yürüyüşte sık sık, "İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür" pankartı açılırken "Önderimiz İbrahim İbrahim Kaypakkaya", "Kaypakkaya yaşıyor savaş sürüyor", "İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür" sloganları atıldı.