Sera işçisi kadınları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Afyonkarahisar'da sera işçisi kadınları taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kaza sonucu 14 işçi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sera işçisi kadınları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Elinden bilgilere göre, minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tamamı kadın olan 14 işçi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar ve Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.