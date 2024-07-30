Sera Kadıgil Meclis kürsüsüne çıktı, AKP sıraları boşaldı

'Katliam Yasası' görüşmelerinde TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Meclis'te kürsüye çıktığı sırada AKP'li milletvekilleri Genel Kurul'u terk etti. Kadıgil, "Kimsenin kılına zarar vermemiş köpekleri katletme peşindeler" dedi.

Kamuoyunda “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi'nin, görüşmeleri yapıldığı sırada TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil söz aldı.

Kadıgil, konuşmak üzere kürsüye çıktığında AKP sıralarında bulunan milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Elinde "Sen işini yapmadın diye neden masumlar ölsün?" yazılı pankart açarak kürsüye çıkan Kadıgil, "Milyonlarca insanın gözü kulağı burada. Gözyaşları içerisinde bu yasa teklifini izliyorlar ama AK Parti sıralarında 3 milletvekili var. Çünkü ne desek boş, çünkü talimatı aldılar, çünkü vicdanları ile Saray arasına sıkıştıklarında hep Saray'ı seçtiler" dedi.

'KÖPEĞİ ÖLDÜRMENİN MEŞRU BİR ZEMİNİ KALMADI'

Kadıgil, görev suçları yüzünden zarar gören insanların acılarını kullanarak milyonlarca suçsuz köpeği öldürmenin meşru bir zeminin bu ülkede kalmadığını ifade ederek, "O yüzden daha geçen hafta ölüm teklifini buraya getirenler dünden beri 'Biz de hayvanları çok seviyoruz, ölsün istemiyoruz, barınaklara koyacağız' diyorlar. Çünkü oyunları tutmadı. Çünkü atanamamış Gobbels var ya onun trolleri yetmedi, halk tepki gösterdi. Şimdi yeni bir meşru zemin yaratmaya çalışıyorlar kendilerine. Geçtiğimiz 20 yılda 200 barınak açmaktan aciz bir Saray rejimi önümüzdeki 4 yılda 4 bin adet barınak açacakmış. Burada da köpekleri mutlu mutlu yaşatacakmış. Buna köpekler bile inanmaz. Hadi inandık, bunları yaptın; Tayyip Bey'in bir tane uçağını sattın bütün bu barınakları yaptın. Parası yetiyor. Kılına zarar gelmeden köpekleri topladın, koydun. Yüzlerine bakın, bakmanızı istiyorum. Bu hayvanları müebbet hapse koymanın ne anlamı var? Şu çaresizliğe bakın. Kimsenin kılına zarar vermemiş köpekleri katletme peşindeler. Bir de utanmadan 'sahiplendireceğiz' diyorlar. Kardeşim sen üretimi, ticareti yasaklıyor musun? Pet shoplarda bin dolara hayvan satılmasına ses çıkartıyor musun ki gelip burada 'sahiplendireceğim' diyorsunuz. Biraz dürüst olun" ifadelerini kullandı.