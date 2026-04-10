Seracılar maliyet kıskacında: Çiftçi üretemez hale getirildi

Artan girdi maliyetleri tarımda üretimi zorlarken, seracılar yüksek fide, gübre ve işçilik giderleri nedeniyle üretim yapamaz hale geldiklerini belirtiyor.

MA'da yer alan habere göre, Batman’a bağlı Balpınar’da üreticiler, maliyetlerin katlandığını, ürün fiyatlarının ise belirsiz olduğunu ifade ediyor.

2018 yılından beri 4 dönüm araziye kurduğu serada salatalık üretimi yapan Fesih Bozkurt, “Salatalık fidelerini Mersin’den istedim. Fidelerin tanesini geçen sene 9 TL’ye, bu sene 14 TL’ye aldım. Bir dönüm seraya 2 bin 500 adet fideye giriyor. Bu da yaklaşık 35 bin TL civarı bir fiyat tutuyor. Aynı şekilde her bir dönüm için geçen sene bir ton gübreyi 13 bine alırken bu sene 40 bine alıyorum. Bu nedenle maliyet çok yükseldi” dedi.

“SERACILIK MASRAFLI BİR İŞ”

Serada üretim yapmanın güzel yanları olduğu kadar zor ve kötü yanlarının da olduğunu belirten Bozkurt, “Sera işi, masraflardan ziyade çok fazla emek isteyen bir iştir. Elimden başka bir şey gelmediği için de mecburen bu işi yapıyorum” dedi. Tarımda kullandığı ilaçların bitkisel ilaçlar olduğunu aktaran Bozkurt, “Eğer bu ilaçları kullanmasak bitkiler yeşermez ve herhangi bir verim alamayız” diye belirtti.

Tarımsal üretimde maliyetlerin sadece ilaçlarla sınırlı kalmadığı aktaran Bozkurt, “Sulama için kullanılan damlamalar, fidanları asmak için kullanılan ipler ve burada çalışan işçilerin maliyetleri de bizim yükümüz” diye konuştu.

Ektiği salatalık fideleriyle Mayıs ayının ilk haftasında ürün almayı düşündüğünü söyleyen Bozkurt, ürün toplama aşamalarını da anlatarak, “Ürün vermeye başladığında salatalıkları üç günde bir toplamak gerekiyor. Bununla birlikte işçileri Batman merkezden her gün getirip götüreceğiz. Bir işçinin burada çalışma maliyeti ise bin 300 TL civarıdır” dedi.

“NE KAZANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Bir dönüm sera için en az 4 işçi çalıştırmak gerektiğini söyleyen Bozkurt, “Aldığımız ürünleri de meyve-sebze haline götürüp komisyonculara veriyoruz. Onlar da sattıkları ürünlerden yüzde 10 komisyon alıyorlar. Ürün fiyatları da henüz belli değil. Yani bu yıl ne kadara satacağız ne kazanacağız, onu da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YILI SIFIR KAZANÇLA KAPATTIM”

Daha önce esnaflık yapan ve 3 yıldır da esnaflığı bırakıp kiraladığı arsada sera kurup tarıma başlayan Musa Özgün, “Her bir seranın bana yapılış maliyeti 600 bin TL oldu. Şu an sıfırdan sera yapsak dönüm maliyeti 1 milyonu geçiyor” diye belirtti. Arazileri 6 yıllığına kiraladığını kaydeden Özgün, bu arazilerde 3 dönüm sera yaptığını ve iki serada domates ile salatalık tarımı yaptığını söyledi.

Diğer çiftçiler gibi artan maliyetlerden dert yanan Özgün, domates serasına 2 bin 250 fide olduğunu aktararak, bu fidelerin her birini 20 liraya aldığını kaydetti. Özgün, “Bu işte nasıl bir kazanç elde edeceğimi bilemiyorum. Yani önümü göremiyorum. Aldığım fide ve kullandığım ilaçların fiyatını dahi çıkaramadım. Geçen yıldan ilaç firmasına 50 bin, fideciye 60 bin borçluyum. Yani geçen yılı sıfır kazançla kapattım” dedi.

Yıl boyunca sarf ettikleri emeğin karşılığını almak istediklerini dile getiren Özgün, “Devletin bu konuda denetim yapmasını istiyoruz. Fiyatlar arasındaki uçurumun düşmesi lazım. Sanırım bu arazilerin büyük bir kısmı tapusuz olduğu için destek vermiyor. Tapulu olsa dahi büyük bir destek vermiyorlar. Çiftçinin hali ortada zaten, bunu herkes de biliyor” diye belirtti.