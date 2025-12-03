Serap Avcı davasında duruşma ertelendi

Can Tim AKINCI

Serap Avcı davasının dördüncü duruşması dün Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İki tanık dinlenirken karar açıklaması ertelendi. Avcı’nın, 17 Nisan’ı 18 Nisan’a bağlayan gece eşini öldürdüğü iddia edildi. Savunma ise olayın meşru müdafaa olduğunu savundu. Dün görülen duruşmada Serap Avcı’ya yakın iki tanık dinlendi. M.E., sanığın arabada eşi tarafından darp edildiğine tanık olduğunu söyledi. Serap Avcı ile eşinin sık sık tartıştığını belirtti. Ayrıca tanık, Yasin Avcı’nın 2022 yılından itibaren uyuşturucu kullanmaya başladığını iddia etti.

Serap Avcı, yedi yıl süren evliliği boyunca eşi Yasin Avcı’dan fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Serap Avcı ayrıca eşinden defalarca ayrılmaya çalıştığını, ancak bu şiddet döngüsünden kurtulmayı başaramadığını ifade etti.

Serap Avcı’nın avukatları ise duruşma ile karar açıklaması arasındaki sürenin çok kısa olması nedeniyle hükmün açıklanmasının ertelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti. Karar 9 Aralık saat 10.00’da açıklanacak. Serap Avcı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.