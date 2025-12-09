Serap Avcı hakkında tahliye kararı

Kendisine şiddet uygulayan ve öldürmeye teşebbüs eden evli olduğu erkek Yasin Avcı’yı kendini ve oğlunu korumak için öldürmek zorunda kalan Serap Avcı hakkında tahliye kararı verildi.

Davanın karar duruşması, İstanbul Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, yıllarca yaşadığı sistematik şiddetin sonucu evli olduğu erkek Yasin Avcı'yı öldürmek zorunda kalan Serap Avcı hakkında tahliye kararı verdi.

Kararın ardından "Serap İçin Feministler" kampanya grubu açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serap'ın mücadelesi ve feminist mücadelemizle meşru müdafaada sınırın aşılması nedeniyle cezaya yer olmamasına ve Serap'ın tahliyesine karar verildi. Serap artık özgür olacağı için sevinçliyiz. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne Serap'ı almaya gidiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması."

Serap Avcı için savcı "kasten öldürmenin nitelikli hali" sayılan 82/1-d maddesinden haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını talep etmişti.