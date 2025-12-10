Serap Avcı hakkında tahliye kararı verildi

Can Tim AKINCI

Kendisine şiddet uygulayan ve öldürmeye teşebbüs eden evli olduğu erkek Yasin Avcı’yı kendini ve oğlunu korumak için öldürmek zorunda kalan Serap Avcı dün hakim karşısına çıktı. Davanın karar duruşması, İstanbul Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemede savunma yapan Serap Avcı, uzun yıllardır süren şiddet nedeniyle sürekli bir tehdit altında yaşadığını ve olay gecesinde kendi canını korumak zorunda kaldığını belirtti. Avukatlar ise bu davanın birçok kadın açısından önem taşıdığını, sürecin yalnızca Serap Avcı’nın akıbeti için değil, kadınların kendi güvenlikleri için de yakından takip edildiğini ifade etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Serap Avcı hakkında tahliye kararı verdi.

Kararın ardından "Serap İçin Feministler" grubu adliye önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Serap, 7,5 yıl boyunca uğradığı şiddetin karşısında karakola gitmediği için, polise gitmediği için, kimseye söyleyemediği için, derdini kimseyle paylaşamadığı için cezalandırılacak mı diye endişe etmiştik. Ama bugün bizim beklemediğimiz bir şey oldu. Serap’ın mücadelesiyle ve kadın dayanışmasıyla kazandığımız bir şey oldu. Serap yıllar boyunca yaşadığı şiddetin ardından hayatta kaldığı için cezalandırılmayacak... Bu kadın dayanışmasının başarısıdır.Biliyoruz ki daha bitmedi. Serap daha cezaevinden çıkacak, çocuğunun velayetini almak için başka bir mücadele verecek. Hayatta kalmak için, erkek egemen sistemin baskısından uzakta hayatta kalmak için yine mücadele edecek. Bu mücadelede de Serap Avcı yalnız değildir."

Serap Avcı için savcı "kasten öldürmenin nitelikli hali" sayılan 82/1-d maddesinden haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını talep etmişti.