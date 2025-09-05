Serap Avcı'nın dördüncü duruşmasına çağrı: Tüm kadınların desteğini bekliyoruz

Evli olduğu erkek Yasin Avcı’yı hayatta kalmak için öldürmek zorunda kalan Serap Avcı’nın yargılandığı davada dördüncü duruşma 9 Eylül’de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek.

Serap Hayatta Kaldığı için Hapiste Kampanyası ve Serap için Feministler, Serap’ın yanında olmak için duruşmayı takip etmeye çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada üç duruşma boyunca Serap’ın maruz kaldığı şiddetin değil de altınlarının, ayakkabılarının evlilik tercihinin konuşulduğu belirtildi.

ERKEK ŞİDDETİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ

Açıklamada, mahkeme sürecinde Serap’a yöneltilen “Neden polise gitmedin?”, “Neden darp raporu almadın?”, “Neden evden kaçmadın?” gibi soruların, suçlamaların erkek şiddetinin üzerini örtmeyi amaçladığı belirtildi.

"Erkek adalet değil gerçek adalet için, kadınlara zor kullanan, onları seçeneksiz bırakan erkekleri, bu ölümcül şiddete varabilen sistemi destekleyen aile yapısını ve devleti görmek zorundayız. Dördüncü duruşmada erkek şiddetinin, ölüme sebebiyet verebilecek keskinliği ve sertliğinin, kadınların kurtulmak için kendilerini savunduklarının artık apaçık olmasını istiyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada bir kadın cinayetinin de, bir kadının bir erkeği öldürmek zorunda kalmasının da sebebinin erkek şiddeti olduğunun altı çizildi.

Serap Hayatta Kaldığı için Hapiste Kampanyası ve Serap için Feministler 9 Eylül Salı günü saat 13.00’te Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yapacaklarını, saat 13.40’ta ise Serap Avcı’nın dördüncü duruşmasına katılacaklarını duyurdu, tüm kadınları Serap'ın yanında olmaya çağırdı.