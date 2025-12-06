Serap Avcı'nın karar duruşması 9 Aralık'ta: Yaşamak için direndi

Serap Avcı’nın kendisine sistematik olarak şiddet uygulayan evli olduğu erkek Yasin Avcı'yı öldürmekten yargılandığı davanın beşinci duruşması salı günü Küçükçekmece Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada savcı, Avcı’nın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti ve olayda haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Savunmanın süre talebi üzerine karar duruşması 9 Aralık saat 10.00’a ertelendi. Ancak savcının sunduğu mütalaa, dosyada aylar boyunca dile getirilen sistematik şiddet anlatımlarını, komşu tanık beyanlarını, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın değerlendirmesini ve Serap’ın vücudundaki yaralanmaları ortaya koyan Adli Tıp raporlarını büyük ölçüde dışarıda bıraktı.

YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

Savcılık mütalaasına göre olay, 18 Nisan 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Serap Avcı ile Yasin Avcı arasında çıkan tartışma sırasında yaşandı. Tanık ifadelerinde, olay gecesi evden yükselen gürültülerin komşuları tedirgin ettiği, evin adeta “yerinden oynadığı” ve Serap’ın öldürülmesinden korkulduğu ifade edildi.

Buna karşılık Serap Avcı, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında yıllardır süren ağır ve süreklilik gösteren şiddete maruz kaldığını anlattı. Avcı'nın alkol ve madde kullanımı sonrasında kendisine defalarca fiziksel şiddet uyguladığını, çocuğu ile tehdit ettiğini, ölümle korkuttuğunu, evliliklerinin başından itibaren ayrılmasına izin verilmediğini ve son yıllarda şiddetin giderek arttığını söyledi.

Olay gecesi ise Yasin Avcı tarafından sürüklenerek balkon kenarına götürüldüğünü, aşağı atılmaktan korktuğunu, kendisini savunmak dışında başka çaresi kalmadığını dile getirdi.

Dosyadaki Adli Tıp raporları da Serap’ın boyun, kafa, karın ve omuz bölgelerinde darp ve travma izlerinin bulunduğunu ortaya koydu. Yaralanmaların, Serap’ın o gece gördüğünü anlattığı şiddetle uyumlu olduğu tespit edildi.

Buna rağmen mütalaa, Serap’ın anlattığı sistematik şiddeti “meşru müdafaa” kapsamında değerlendirmedi; yalnızca haksız tahrik çerçevesinde ele aldı. Savcılık, Serap’ın olay sırasında şiddet altında olduğu kabul edilse bile, fiilin nitelikli kasten öldürme kapsamında cezalandırılması gerektiğini savundu.

RAPORLAR YOK SAYILDI

Serap İçin Feministler ise bu değerlendirmeye tepki gösterdi. Duruşma sonrası yapılan açıklamada, Serap’ın maruz bırakıldığı şiddetin mütalaada görünmez kılındığı, komşuların olay gecesine ilişkin ifadelerinin ve Mor Çatı’nın raporunun hiçbir şekilde dikkate alınmadığı vurgulandı. Kadın örgütleri, yıllardır erkek faillerin “haksız tahrik” indirimi aldığı dosyaları hatırlatarak, Serap’ın kendi yaşamını savunmak zorunda bırakıldığı bir olayda aynı yaklaşımın sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, Serap’ın balkondan atılmaya çalışıldığına ilişkin raporun dosyada yer aldığı hatırlatılarak, bu olayın tahrik değil meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Dinlenen tanıklardan birinin Yasin’in Serap’ı dövdüğüne tanık olduğunu, şiddet uyguladıktan sonra kendini affettirmek için çiçekçiye gidip Yasin’in çiçek aldığının belirtildiği açıklamada, "Yasin Avcı’nın avukatları bu durumu 'en ufak bir şiddetten sonra pişman olup çiçek alan bir adamdır Yasin.' diye savundu. Biz biliyoruz: Şiddet uygulayan erkeklerin hediye alması münferit değil! Şiddet uygulayan erkekler kadınları şiddet döngüsünün içinde tutmak, değişeceklerine inandırmak, iyi bir insan olduklarına ikna etmek için sık sık hediye alır, sevgi sözlerine boğar, pişman olduklarını söylerler. Aldığı hediyeler Yasin’in uyguladığı şiddetin affı da bahanesi de olamaz ancak ispatı olur" ifadeleri kullanıldı.

HAKSIZ TAHRİK DEĞİL MEŞRU MÜDAFAA

Savcının verdiği mütalaada Serap’ın anlattığı sistematik şiddet beyanının yer almadığının vurgulandığı açıklamada, "Komşusunun olay gecesine dair anlattıkları, evde yerin yerinden oynadığına ve Serap’ın öldürülmesinden korktuğuna dair söyledikleri yok. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın raporu yok. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı raporu yok. Sadece haksız tahrik indirimi var. Aylardır duruşma salonlarında nasıl ölümle burun buruna geldiğini anlatan Serap’a savcının uygun gördüğü haksız tahrik indirimini biz iyi biliyoruz. Kadınları öldüren erkeklerin, 2004’ten beri savunmalarında, 'Beni aldatıyordu, başkasıyla ilişkisi vardı, mesajlaştı, çorbanın tuzu yoktu' gibi kadınları suçlayan beyanlarına mahkemelerin verdiği indirimlerden tanıyoruz. Yıllardır hiçbir maddi zemine dayanmadan kadınları öldüren erkeklere bu erkeklik indirimi uygulanıyor. Erkek şiddeti mahkemelerde de normalleştiriliyor. Bugün, savcılık tarafından, Serap’ın kafasının duvarlara vurulması, balkondan atılmaya çalışılması haksız tahrik kapsamına alınıyor. Ancak bu sefer sanık bir kadın. Ve bu sefer bir maddi zemin, yani şiddet var. Yasin’in Serap’ı balkondan atmaya çalışması, bunun raporla kanıtının dosyada olması haksız tahrik için maddi zemini oluşturuyor. Ancak biz başından beri söylüyoruz, balkondan atmaya çalışmak, darp etmek, yani Serap'ın o gece gördüğü şiddet, mütalaada gerçeklikten çok daha azıyla yer almışsa da, bu gerekçeyle haksız tahrik değil meşru müdafaa değerlendirmesi yapılması gerekir" denildi.

SERAP'IN YANINDA OLACAĞIZ

Serap’ın darp edilmesine, balkondan atılmaya çalışılmasına aynı muamele yapılıyor olmasına isyan ediyoruz ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti: "Bu dosyada kadına yönelik sistematik şiddet var. Hayatını savunmak için öldürmek zorunda kalmış, bundan da üzüntü duyan, çocuğunu aylardır göremeyen bir kadın var. Ceza dosyalarında kalıplaşmış, kural gibi uygulanan, 'hiddet ve şiddetli elem' kapsamında yapılan bu değerlendirmeye 'hiç yoktan iyidir' dememiz bekleniyorsa bunu kabul etmiyoruz. Bu dava, failin uyguladığı şiddetle sonu ölüme varan bir olay ve yaşamak için direnen bir kadının hikayesi.

Biz, 9 Aralık’ta yine Serap’ın yanında olacağız. Herkesi karar duruşmasına çağırıyoruz. Bu defa çıkışta Serap’ı karşılamak istiyoruz. Serap’ın özgürlüğünü istiyoruz."