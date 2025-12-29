Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldı

Sunucu Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldığını açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Belovacıklı, kanal yönetimi ile karşılıklı anlaştıklarını ve "içi acıyarak" kanaldan ayrıldığını belirtti.

İzleyicilerine teşekkür eden Belovacıklı, paylaşımını şöyle sonlandırdı:

"Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış. Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın."

BİR HABER DE BENDEN



Kuruluşundan itibaren gece-gündüz çalıştığım, yuvam gibi sahiplendiğim Sözcü TV’den karşılıklı anlaşarak, içim de çok acıyarak ayrıldım. Çok güzel zamanlarımız geçti, çok güzel insanlar tanıdım. Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel…