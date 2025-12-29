Giriş / Abone Ol
Sunucu Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Belovacıklı, "Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış" dedi.

Medya
  • 29.12.2025 14:38
  • Giriş: 29.12.2025 14:38
  • Güncelleme: 29.12.2025 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldı

Sunucu Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldığını açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Belovacıklı, kanal yönetimi ile karşılıklı anlaştıklarını ve "içi acıyarak" kanaldan ayrıldığını belirtti.

İzleyicilerine teşekkür eden Belovacıklı, paylaşımını şöyle sonlandırdı:

"Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış. Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın."

