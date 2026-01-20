Serap Özçelik Arapoğlu karate kariyeni noktaladı
Kariyeri başarılarla dolu olan kareteci Serap Özçelik Arapoğlu aktif sporculuk kariyerini noktaladı.
Karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Serap Özçelik Arapoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"20 yıllık milli takım serüvenimin sonuna geldim. Ay-yıldızlı formayla geçen bu yolculuk; dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, kürsüler, İstiklal Marşı ve unutulmaz anılarla doluydu.
Bir olimpik sporcu olarak ülkemi temsil etmenin gururunu her zaman kalbimde taşıdım. Kazandığım madalyalar kadar; yaşadığım zorluklar, hüzünler, sevinçler de bu yolun bir parçası oldu. Yaşadığım her an için Allah'ıma sonsuz şükür"
Milli sporcunun kariyerinde elde ettiği başarılar şöyle:
Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz
Avrupa Şampiyonası: 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz
Dünya Oyunları: 1 altın, 1 bronz
Avrupa Oyunları: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Akdeniz Oyunları: 1 altın, 1 bronz
İslami Dayanışma Oyunları: 1 gümüş, 1 bronz