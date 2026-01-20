Serap Özçelik Arapoğlu karate kariyeni noktaladı

Karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Serap Özçelik Arapoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20 yıllık milli takım serüvenimin sonuna geldim. Ay-yıldızlı formayla geçen bu yolculuk; dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, kürsüler, İstiklal Marşı ve unutulmaz anılarla doluydu.

Bir olimpik sporcu olarak ülkemi temsil etmenin gururunu her zaman kalbimde taşıdım. Kazandığım madalyalar kadar; yaşadığım zorluklar, hüzünler, sevinçler de bu yolun bir parçası oldu. Yaşadığım her an için Allah'ıma sonsuz şükür"

Milli sporcunun kariyerinde elde ettiği başarılar şöyle:

Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz

Avrupa Şampiyonası: 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz

Dünya Oyunları: 1 altın, 1 bronz

Avrupa Oyunları: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Akdeniz Oyunları: 1 altın, 1 bronz

İslami Dayanışma Oyunları: 1 gümüş, 1 bronz