Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Serap Özçelik Arapoğlu karate kariyeni noktaladı

Kariyeri başarılarla dolu olan kareteci Serap Özçelik Arapoğlu aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Spor
  • 20.01.2026 16:04
  • Giriş: 20.01.2026 16:04
  • Güncelleme: 20.01.2026 16:15
Kaynak: Spor Servisi
Serap Özçelik Arapoğlu karate kariyeni noktaladı
AA

Karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Serap Özçelik Arapoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20 yıllık milli takım serüvenimin sonuna geldim. Ay-yıldızlı formayla geçen bu yolculuk; dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, kürsüler, İstiklal Marşı ve unutulmaz anılarla doluydu.

Bir olimpik sporcu olarak ülkemi temsil etmenin gururunu her zaman kalbimde taşıdım. Kazandığım madalyalar kadar; yaşadığım zorluklar, hüzünler, sevinçler de bu yolun bir parçası oldu. Yaşadığım her an için Allah'ıma sonsuz şükür"

Milli sporcunun kariyerinde elde ettiği başarılar şöyle:

Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz

Avrupa Şampiyonası: 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz

Dünya Oyunları: 1 altın, 1 bronz

Avrupa Oyunları: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Akdeniz Oyunları: 1 altın, 1 bronz

İslami Dayanışma Oyunları: 1 gümüş, 1 bronz

BirGün'e Abone Ol