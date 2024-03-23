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Serasının çatısını tamir ederken yere düşen adam öldü

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 16:10
  • Giriş: 23.03.2024 16:10
  • Güncelleme: 23.03.2024 16:14
Kaynak: İHA
Serasının çatısını tamir ederken yere düşen adam öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serasının çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirat işlemi için seranın çatısına çıkan Eyüp Zavlak (60) dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Zavlak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

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