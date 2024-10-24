Serbest bırakılan Ekmekçi bir kez daha tutuklandı

Haber Merkezi

Ceza hukukçusu Avukat Dilek Ekmekçi, ‘‘silahlı terör örgütü üyeliği’’ suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilmiş olmasına rağmen, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Ekmekçi, yeniden Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Avukat Peren Sanrı Arslan yaptığı açıklamada Ekmekçi’nin tahliye edildiği dosyaya savcılığın itiraz etmesi üzerine 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuklandığını ifade etti. Arslan, ‘‘Osman Gökçek ‘in şikâyetçi olduğu dosyada da Ekmekçi’yi akıl muayenesine göndermek istiyorlar’’ dedi.

bianet’in yazılı sorusunu yanıtlayan Ekmekçi şunları söyledi: “Sadece özgür olmayı değil, adli mobbing suretiyle işkence mahiyetindeki SLAPP kumpas dava ve soruşturmaların son bulmasını istiyorum” dedi.