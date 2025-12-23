Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten açıklama: Mehmet Akif Ersoy'la olan dostluğuma dair bilgime başvuruldu

Dün akşam saatlerinde gözaltına alındıktan sonra bugün adliyede ifade veren ve serbest bırakılan Emrullah Erdinç, açıklama yaptı. Erdinç, Mehmet Akif Ersoy'la olan dostluğuna ilişkin ifadesine başvurulduğunu kaydettiği açıklamasında "Özellikle kan ve saç testine tabi tutulmamı istedim" dedi ve savcılığın ise buna gerek duymadığını kaydetti.

Erdinç'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Herkese merhaba. Dostlarımın benim için üzüldüğü bir gün oldu. Ama hepimizin boynu biliyorsunuz ki adaletin önünde kıldan incedir. Ve adalet beni Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy'la olan dostluğuma dair bilgime, ifademe başvurulmamı talep ettiler.

Ben de geldim, savcı beye ifademi verdim. Bildiklerimi anlattım Mehmet Akif Ersoy'a dair. Ve bu kapsamda da savcılığın vermiş olduğu talep; adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmam kararı verildi anlattığım, verdiğim ifadelerden kaynaklı.

Ben tabii ki ifademin sonunda şunu da belirttim, bunu da sizlere söyleyeyim: Özellikle kan ve saç testine tabi tutulmamı istedim. Çünkü bugünkü yaşadığım bu süreçte beni Adli Tıp'a götürmemişlerdi. Saç ve kan testimin yapılmasını ben talep ettim.

Savcı bey de şunu söyledi: 'Biz' dedi, 'bir değerlendireceğiz' ama dedi, 'sizin uygun görmeniz değil talep etmeniz, bizim uygun görmemiz gerekiyor' dedi. 'Çünkü' dedi, 'Adli Tıp her isteyen kişinin bu anlamda saç testini ve kan testini alan bir birim değildir' dedi. 'Biz bir bakacağız' dedi, 'değerlendireceğiz' dedi, ona göre kararını vereceğini söyledi.

Ve sonrasında kısa bir süre sonra da kararını açıkladı savcı. Dediğim gibi adli kontrol olmaksızın; yani ne yurt dışı çıkış yasağı ne herhangi bir şekilde bir imza karşılığı olmadan benim serbest bırakılmama karar verdi. Ve yine orada savcı şunu belirtti: 'Saç ve kan testine de gerek yoktur' dedi. 'Biz zaten' dedi, 'dosyada neyin ne olduğunu görüyoruz' dedi.

Ve böylece de benim ifadem tamamlandı, adliyeden çıktım. Ve bu süreç içerisinde dediğim gibi yargı ne zaman isterse, devlet ne zaman isterse yine ifade vermeye de hazırım. Beni merak eden bütün dostlarıma da teşekkür ederim.

Ve son bir not: Yayınlarıma da kaldığım yerden devam edeceğim."