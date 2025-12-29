Serbest bırakılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak: "Mücadelemize ve hizmet etmeye devam edeceğiz"

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “Ben otuz iki sene Silahlı Kuvvetler'de görev yaptım. Altı buçuk senedir de Büyükşehir Belediyesi'nde görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hiçbir görevimde ne suistimale izin verdim ne de farklı bir olumsuz davranış biçimine müsamaha gösterdim. Kaldı ki benim bugün suçlandığım veyahut suç ithaf etmeye çalıştıkları olay benimle uzaktan yakından alakası olmayan bir olay. Biz mücadelemize, bu vatana, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “mali” soruşturma kapsamında; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi, şoför Hakan Köse gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen isimler öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Remzi Albayrak ile Bekir Önder, adli kontrol; İbrahim Amedi ile Hakan Köse ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İtfaiyesi çalışanları, ailesi ve sevenleri Albayrak’ı adliye önünde karşıladı. Kararın ardından ANKA’ya konuşan Albayrak, şunları söyledi:

"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ BİR SUÇLA KARŞI KARŞIYAYDIK"

“Sevgili dostlarım, geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar çok dost biriktirdiğimi gördüm. Bu anlamda böylesi bir günde yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, cumartesi sabahı erkenden, saat yedi gibi evimize polislerin gelmesiyle gözaltına alındık.

Ne olduğunu bilmediğimiz bir suçla karşı karşıyaydık. Nihayetinde bugün savcılığın karşısına çıktık ve öğrendik ki Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan bir rüşvete aracılık yapmakla suçlandık. Ben otuz iki sene Silahlı Kuvvetler'de görev yaptım. Altı buçuk senedir de Büyükşehir Belediyesi'nde görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hiçbir görevimde ne suistimale izin verdim ne de farklı bir olumsuz davranış biçimine müsamaha gösterdim. Kaldı ki benim bugün suçlandığım veyahut suç ithaf etmeye çalıştıkları olay benimle uzaktan yakından alakası olmayan bir olay. Sadece içerideki arkadaşlardan biri benim adımı zikretmiş. Bu olayda kendisi de aracılık yapmıştır. Ben, rüşvet verdiği iddia edilen otel sahibini hayatta görmedim, tanımadım. Otele Bayrampaşa'da olmasına rağmen hayatım boyunca iki defa gittim; birincisi 2019'da seçim kampanyalarında aday olduğum dönemde bir kahvaltı, bir diğeri de bir derneğin yapmış olduğu bir birlik gecesiydi.

Bunun dışında kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. Bunu da zaten yetkili mercilere anlattım. Onlar da mazeretimizi ve ifademizi uygun gördüler. Bizi denetimli serbestlik diyebileceğimiz bir şekilde serbest bıraktılar. Yurt dışı çıkış yasağımız var, onun dışında bir şeyimiz yok.

Ben sizleri çok yorduğumu biliyorum. Beni endişeyle beklediğinizi biliyorum dışarıda. Ama Shakespeare'in güzel bir lafı var. Diyor ki, ‘sonu iyi biten her şey iyidir.’ Dolayısıyla süreç önemli değil. Biz mücadelemize ve bu vatana, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin.”

“REMZİ ALBAYRAK’IN GÖREVİNİN BAŞINA DÖNÜYOR OLMASI BİZLER AÇISINDAN ÇOK SEVİNDİRİCİ”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Remzi Albayrak, ülkemize çok uzun yıllar hizmet etmiş, albay olarak emekli olmuş, emekli olduktan sonra siyasal yaşama adım atmış, Bayrampaşa’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe başkanlığını yapmış, 2019’dan bugüne kadar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Daire Başkanlığı’nda başkanlık yapmış, genel sekreter yardımcılığı yapan, bugüne kadar İstanbul İtfaiyesi'nde ve görev yaptığı bütün alanlarda çok iyi işler yapan, İstanbul halkına üstün hizmetler sunan çok kıymetli bir bürokrat, çok değerli bir büyüğümüzdür" dedi. Çelik şöyle devam etti:

"Cumartesi gününden bugüne kadar, bu kadar uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş bir değerli büyüğümüzün, yol arkadaşımızın Vatan Emniyet’in bodrum katında kötü koşullarda kalmış olması hepimiz açısından çok üzücüdür. Bugün adliyede ifade süreçleri tamamlandı. Az önce de kendisinin ifade ettiği gibi, bir denetimli serbestlikle tahliye süreci gerçekleşti. Remzi Albayrak’ın görevinin başına dönüyor olması bizler açısından çok sevindirici. Fakat şu anda yurdun dört bir yanında zindanlarda tutsak olan Büyükşehir Belediyesi’nin bütün onurlu, haysiyetli bürokratlarının da bir an önce görevinin başına dönmesini istiyoruz. Onların da tek suçu, tek kabahati iki bin on dokuzdan beri İstanbul’a çok iyi hizmetler veriyor olmalarıydı.

“OCAK SONUNDA VE MART AYINDA BAŞLAYACAK YARGILAMA SÜREÇLERİNİN DE TRT’DEN CANLI YAYINLANMASI LAZIM”

Yine Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları, yol arkadaşlarımız tutsak vaziyetteler. Çok uzun tutukluluk süreleriyle karşı karşıyayız.

19 Mart’ta İBB’ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Duruşma tarihi Mart ayına verildi. Bir yıl boyunca iddianameler daha yeni yazıldı. Çok uzun tutukluluk süreleriyle arkadaşlarımız neyle yargılandığını bilmeden cezaevlerinde kaldılar. Bu hukuksuzlukların bir an önce sona ermesi lazım. Yargılamaların tutuksuz yapılması lazım. Hem belediye başkanlarının hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem ilçe belediyelerinin başkanlarının, bürokratlarının bir an önce görevine dönmesi lazım. Ocak sonunda ve Mart ayında başlayacak yargılama süreçlerinin de TRT’den canlı yayınlanması lazım.

Remzi Albayrak’ın gözaltı sürecinde ve adliyedeki ifade sürecinde, bu soğuk havada burada bekleyen bütün belediye emekçilerine ve yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İstanbul’a arkadaşlarımız üstün hizmetlerini sürdürecekler. Biz de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ve mutlaka günün sonunda kazanacağız.”