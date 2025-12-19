Serbest bırakılan Levent Gültekin: ''Türkiye’deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır''

Gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı.

Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Gültekin, serbest bırakıldı.

Gültekin, “Doğru düzgün ifadem bile alınmadı. Türkiye’deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır” dedi.

“DOĞRU DÜZGÜN İFADEM BİLE ALINMADI”

Hakimlik’te de ifadesi alınmayan Gültekin, talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından konuşan Gültekin, “Ülkede herkesin yaşadığı hukuksuzluğu hepimiz biliyoruz. İki gün önceki yayınımdan dolayı dün gece gözaltına alındım. Sabah da adli kontrolle serbest bırakıldım. Doğru düzgün ifadem bile alınmadı. Türkiye’deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır” dedi.

“GEREKLİ İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ”

Gültekin’in avukatı Çağrı Çetin ise “Müvekkilimin hiç gözaltına bile alınmaması gerekiyordu. Lakin müvekkilim hala neyle suçlanıyor bilmiyoruz. Sulh Ceza Hakimliği tarafında verilen adli kontrol kararına da gerekli itirazlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

"ADINI VEREREK HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE DAHİ YOK"

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

SAVCILIK İFADESİ ALINMADAN HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Levent Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan adli kontrol istemi ile hakimliğe sevk edildi.

Gültekin için talep edilen adli kontrolün yurt dışına yasak ve imza kontrolü ile sevk edildi.

Hakimliğe sevk yazısında şunları ifade edildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca aşağıda açık kimliği yazılı şüpheli hakkında yürütülen adli soruşturmaya esas olmak üzere; Şüphelinin söylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletin de şeriat düzenine geçildiği yönünde bir algı oluşturulmasına elverişli olduğu, toplumda korku ve endişe yaratabilecek nitelik taşıdığı, "medyaya operasyon yapılıyor, "önce Habertürk sonra diğerleri" şeklinde ifadelerle devletin yargı ve kolluk birimleri eliyle medya kuruluşuna yönelik hukuka aykırı işlemler yürütüldüğü algısı oluşturduğu, aynı zamanda bahse konu söylemlerin, medya kuruluşlarına yönelik işlemlerin yargısal denetime tabi olduğu gerçeğinin çarpıtıldığı, adli mercilerin bağımsız ve hukuka uygun işlem yaptığına dair toplumsal güvenin zedelenmesine elverişli olduğu, toplumda adli ve idari kurumların keyfi ve hukuka aykırı hareket ettiği, yine şüphelinin yargı organlarının talimat ile hareket ettiği, duruşmaların bilinçli şekilde uzatıldığı yönündeki söylemlerinin, yargı organlarının tarafsız ve bağımsız olmadığı algısını yaratmaya, devam eden bir yargılamayı toplum nezdinde gayrimeşru göstermeye, kamu düzeninin temel unsurlarından biri olan yargıya duyulan güveni zedelemeye

elverişli olduğu, bu suretle toplumda hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı yönünde kanaat oluşturduğu, şüphelinin söylemleriyle, somut ve doğrulanabilir herhangi bir olguya dayanmaksızın, kamu düzeni ve adli kurumlara ilişkin gerçeğe aykırı bilgileri alenen yaydığı, açıklamaların eleştiri sınırını aştığı, halk arasında endişe, güvensizlik ve tedirginlik yaratmaya elverişli olduğu, şüphelinin gazeteci kimliği ve kamuoyunu etkileme gücü dikkate alındığında, söz konusu söylemlerin kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve

bulunduğu anlaşılmakla;

Şüpheli LEVENT GÜLTEKİN hakkında aşağıda yazılı tedbirlerin uygulanması yönünde 5271 sayılı

CMK'nın 109. maddesi uyarınca ADLİ KONTROL KARARI verilmesi kamu adına talep olunur."

GECE YARISI GÖZALTI

Avukatı Çağrı Çetin, açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü" dedi.

Gültekin’in gözaltı gerekçesi, 17 Aralık 2025’te yayımladığı bir videodaki sözleri oldu. Emniyetteki ifadesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Gültekin’in 2021 yılında televizyondaki sözleri üzerine yapılan suç duyurusu sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde açılan davada, ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Gültekin hakkındaki beraat kararı 25 Şubat 2025 tarihinde verilmişti.

''ELEŞTİRİ HAKKI ÇERÇEVESİNDE''

O dönem MLSA'nın aktardığına göre, dava, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı.

İhbar metninde Gültekin'in din adamlarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terbiye edebileceğini söylediği iddia edilmişti.

Ancak mahkeme, savcının beraat yönündeki mütalaasını kabul ederek, Gültekin’in gazeteci kimliği ve eleştiri hakkı çerçevesinde hareket ettiğine ve hakaret kastı olmadığına karar verdi.