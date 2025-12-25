Serbest bırakılan Sadettin Saran'dan ilk fotoğraf

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kararın belli olmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la buluşmak üzere Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.

Sadettin Saran da serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geçti.

Serbest kalan Sadettin Saran, başkanlık makamında görüntülendi.

Gazeteci Gürkan Ak'ın aktardığına göre, Fenerbahçe'den konuya ilişkin bugün herhangi bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Sadettin Saran'ın da transfer ve kulüp işlerine odaklandığı belirtildi.