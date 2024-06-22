Serbest bırakılan Timberlake’den ilk açıklama: “Sevilmesi zor biri olduğumu biliyorum”

İçkili araç kullanırken polise yakalanarak gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, hayranlarına teşekkür ederken "Bazen sevilmesi zor biri olduğumu biliyorum” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde içkili araç kullanırken dur işaretine uymadığı için tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemeden sonra serbest bırakılan Justin Timberlake, 21 Haziran Cuma akşamı Chicago’da verdiği konserde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

“Zor bir hafta oldu” diyerek sözlerine başlayan Timberlake, “Bazen sevilmesi zor biri olduğumu biliyorum ama siz beni sevmeye devam edin. Ben de sizi seviyorum” ifadelerini kullandı. 7

“İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu” diyen Timberlake, hayranlarına destekleri için teşekkür etti.

DURUŞMA 26 TEMMUZ’DA

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı. Timberlake’in 26 Temmuz’da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkacak.