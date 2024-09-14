Serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınmıştı: Narin cinayetinde Ramazan Atasoy tutuklandı

Narin soruşturmasında bu sabah serbest bırakılan Ramazan Atasoy kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Ramazan Atasoy kasten adam öldürmek suçundan cezaevine gönderildi. Amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi.