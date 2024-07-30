Serbest bırakılmasına tepki: "Sorumsuz baba 3 aydır çocuğuna traktör kullandırıyormuş"

Malatya’da iki çocuğun yaşamını yitirdiği kazayı yapan 11 yaşındaki sürücüye, traktör kullandırdığı iddia edilen ebeveynlerin serbest bırakılması tepki çekti. Kurtarılamayan çocukların amcası Ercan Yıldırım, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek "Yaklaşık üç aydır bu sorumsuz baba çocuğuna sürekli traktör kullandırıyormuş" dedi.

HABER MERKEZİ

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarptığı 2 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, ebeveynlerin serbest bırakılmasına tepki gösterildi.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen traktör kazasında, yoldan çıkan traktörün çarptığı 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. K.A. (11) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada G.Ş. (7), A.K. (7), A.Yıldırım (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) isimli çocuklar yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar, Akçadağ Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zelal Yıldırım ve kardeşi Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vahim olaya sebebiyet veren 11 yaşındaki çocuğun babası gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılmasına Yıldırım ailesi tepki gösterdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Kazada yaşamını yitiren Ada ve Zelal’in amcaları Ercan Yıldırım, 11 yaşındaki sürücünün bir süredir babası tarafından traktör kullanmaya teşvik edildiğini söyledi. K.A.’nın anne ve babasının komşular tarafından konuyla ilgili pek çok kez uyarıldığını belirten Amca Yıldırım, suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Ercan Yıldırım, “Yaklaşık üç aydır bu sorumsuz baba çocuğuna sürekli traktör kullandırıyormuş. Mahalleli tarafından çok defa uyarılmış. Fakat baba, ‘benim çocuğum erkek’ diyerek kullandırmaya devam ediyor. Kaza olduktan sonra anne, baba çocuklarının olayın olduğu esnada onlardan habersiz traktörü kullandığına dair ifade veriyorlar. Ama verdikleri ifadede daha önceden çocuklarına traktör kullandırdıklarını kabul de ediyorlar. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Çocuk zaten 11 yaşında olduğu için ifadesi alındı ve salındı. Baba trafik polisi, anne ise adliye çalışanı, konumlarını kullandıklarını düşünüyoruz. Biz hem annenin hem babanın çok büyük suçu olduğunu düşünüyoruz. İkisiyle de ilgili suç duyurusunda bulunduk” dedi.