Serbest bırakılmıştı: CHP'li Kadir Aydar'dan "merhaba özgürlük" paylaşımı

İktidarın CHP'li belediyelere yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında Haziran 2025’te “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanan ve 22 Nisan'da serbest bırakılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yargılanan ve 22 Nisan'daki duruşmada tahliyesine karar verilen Aydar, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaptığı ilk paylaşımda "Merhaba özgürlük" ifadelerini kullandı.