Serbest bırakılmıştı: Evli olduğu kadına şiddet uygulayan polis tepkilerin ardından tutuklandı

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu Fatma Çakmak isimli kadına şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'a ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Tunç yaptığı açıklamada failin polis olduğunu söylemeden tutuklandığını bildirdi.

Tunç şunları söyledi:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan Fatma Ç. (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru Yasin Çakmak hakkında kendisini darp ettiğini belirtmişti. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Çakmak Yasin Çakmak'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasin Çakmak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Fatma Çakmak konuya ilişkin Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu’na başvurmuştu.