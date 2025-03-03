Serbest bıraktıkları AKP’linin babası firar etti: Reddi hakim talebi kabul edilmedi

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 151 kişiye mezar oldu, 17 kişi de yaralandı.

Palmiye Sitesi davası sanıkları arasında yer alan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise serbest bırakıldıktan sonra kaçtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Aralık’ta AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un da babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’u tutukladı ancak 17 Ocak’ta ise tüm itirazlara rağmen Ersoy’un tahliyesine karar verdi.

Tahliyenin gerekçesi ise "Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" diye açıklandı.

GÖZ GÖRE GÖRE KAÇTI

Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

MAHKEME HEYETİ DE İSTEDİ

Bu skandalın ardından yakınlarını kaybedenler, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy hakkında tahliye kararı veren mahkemenin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri de Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazıyla sunarak, kendilerine yönelik “reddi hakim talebinin kabul edilmesini” talep etti.

Ancak Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Şubat’ta, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyelerine dair reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Kararda, “Mahkeme heyetini tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir oluşmadığı” ifade edildi.