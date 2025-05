Serbest dalışta iki madalya

Yunanistan’da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye’yi temsil eden sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Genç kadınlar kategorisinde Ece Akgün, dinamik apnea çift palette (DNY-BF) 127 metre mesafeyle, Nida Murathan Bulut ise genç erkeklerde 176 metreyle üçüncü oldu.

GURUR DUYUYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Yunanistan'dan çok güzel haberler almaya devam ediyoruz. Milli sporcularımız bugün de hakkıyla iki kez dünya üçüncüsü oldu. Milli sporcularımız ve antrenörlerimiz ile gurur duyuyoruz. Bayrağımızı göndere çektiren her başarı için, verdikleri her mücadele için su altı camiası adına kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.