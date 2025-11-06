Serbest kalan Yavuz Oğhan'dan ilk açıklama

İBB soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gazeteciler haklarında gözaltı kararı olmadan polis eşliğinde Emniyet'e götürüldü.

Gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye götürüldü.

Emniyet'te tutulan gazetecilerin ifade işlemleri saat 12.15 sıralarında başladı.

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Emniyet'te verdiği ifadenin ardından saat 12.25 sularında serbest bırakılmıştı. İfade işlemlerinin ardından saat 14:00 sularında çıkmasına izin verilmedi. Oğhan hakkında 'fiili' gözaltı işlemi uygulandı.

Oğhan'ın Emniyet Müdürlüğü’nden çıkmak üzereyken “Savcılık yeniden değerlendirme yapıyor” şeklinde bilgi verildiği ve tekrar cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Oğhan, saat 14:15 sularında serbest bırakıldı.

Oğhan serbest kalmasının ardından şunları söyledi: "Kapımız çalındı ve gözaltına alınmadık. İfade vermeye geldik. Avukatlar yanımızdaydı. "Serbestsiniz deyip" kağıt imzalattılar. Sonra beklememizi söylediler. Daha sonra bana 'Telefonunuz kalacak deyip siz gidin' dediler. Üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Herkese geçmiş olsun."

Savcılıkta sorulan sorulara ilişkin bir soru üzerine ise Oğhan şunları söyledi: "Meczup birisi Murat Ongun'un bize para verildiğini söyledi. Onlar soruldu. HTS kayıtları soruldu. Bütün HTS kayıtları Beşiktaş'ta ve Dİkilitaş'ta. Ben de orada oturuyorum. Aslı astarı olmayan suçlamalar."