‘Serbest Kumsal’ raflarda

Oktay EVSEN

Tuğçe Madayanti Şen’in kaleme aldığı ‘Serbest Kumsal’ Kırmızı Kedi Yayınları tarafından okurun beğenisine sunuldu.

Kitap hem bireyin iç dünyasını hem de toplumsal düzenin dokusunu sinematografik biçimde işleyen bir ilk roman.

Romanın kalbinde, başkahraman Mart’ın içsel dönüşümü yatar; bu dönüşüm sınıfsal gerçekliklerle, bilinçaltındaki düşüncelerle ve kader ile özgür irade arasındaki gerilimle sıkı sıkıya örülmüştür.

Zamanın ve mekânın silikleştiği roman, bireyi sistem, aile, toplumsal roller ve varoluşsal sorunlarla beraber ele alır. Gerçek ile ütopyanın iç içe geçtiği roman, işçi sınıfına dair modern bir anlatıya dönüşür.