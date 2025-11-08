Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Maaşları (2025 Kasım)

Serbest muhasebeci mali müşavir maaşları 2025 güncel verilerine ilişkin tüm bilgiler haberimizde.

BirBilgi
  • 08.11.2025 17:05
  • Giriş: 08.11.2025 17:05
  • Güncelleme: 08.11.2025 17:05
Kaynak: Haber Merkezi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Maaşları (2025 Kasım)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), işletmelerin finansal süreçlerini yürütmekten vergi beyannameleri düzenlemeye kadar birçok kritik görevi kapsayan prestijli bir meslektir. Hem kamu hem özel sektörde önemli bir konuma sahip olan SMMM’ler, 2025 yılı itibarıyla maaş bakımından geniş bir aralıkla değerlendirilmektedir. Bu durum, tecrübe süresi, çalışılan sektör, müşteri portföyü ve hizmet kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kariyer.net 2025 yılı verilerine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) aylık ortalama maaşı 88.700 TL’dir. Kullanıcı maaş beklentileri analiz edildiğinde, maaşlar en düşük 71.000 TL ile en yüksek 280.000 TL arasında değişmektedir.

2025 SMMM MAAŞ ARALIĞI

En Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
71.000 TL88.700 TL280.000 TL

Bu veriler, adayların iş başvurusu sırasında paylaştıkları net maaş beklentilerine dayanmaktadır.

BENZER POZİSYONLARA GÖRE MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI

PozisyonEn Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
Mali Müşavir71.900 TL89.900 TL235.000 TL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)71.000 TL88.700 TL280.000 TL
Yeminli Mali Müşavir105.200 TL131.500 TL258.900 TL

Görüldüğü gibi, Yeminli Mali Müşavirler yetki kapsamı daha geniş olduğu için daha yüksek gelir elde etmektedir.

DENEYİME GÖRE SMMM MAAŞLARI

Mesleki kıdem, SMMM maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Deneyim arttıkça müşteri portföyü ve danışmanlık kapsamı genişlemekte, dolayısıyla kazanç yükselmektedir.

DeneyimEn Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
0-1 Yıl26.100 TL32.600 TL50.000 TL
1-3 Yıl39.000 TL48.800 TL100.000 TL
4-6 Yıl52.700 TL65.900 TL150.000 TL
7-9 Yıl59.500 TL74.300 TL150.000 TL
10-14 Yıl68.100 TL85.100 TL200.000 TL
15+ Yıl77.500 TL96.900 TL280.000 TL

YILLARA GÖRE SMMM MAAŞLARI

YılEn Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
202570.951 TL88.689 TL280.000 TL
202446.744 TL58.430 TL137.500 TL
202332.210 TL40.262 TL85.000 TL
202215.179 TL18.974 TL63.000 TL

SMMM maaşları neden bu kadar geniş bir aralıkta?

Müşteri sayısı, şirket tipi, serbest çalışma veya şirket bünyesi gibi faktörler kazancı doğrudan etkiler.

Yeni mezun SMMM ne kadar maaş alır?

Yeni başlayanlar ortalama 32.600 TL civarında maaş almaktadır.

En yüksek SMMM maaşı kimler alır?

15+ yılı aşkın deneyime sahip ve geniş müşteri portföyüne sahip mali müşavirler 280.000 TL seviyelerine ulaşabilir.

SMMM ile Yeminli Mali Müşavir maaş farkı neden vardır?

Yeminli Mali Müşavirlerin yetki kapsamı daha geniştir ve mali raporları tasdik etme yetkisi vardır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, deneyim ve uzmanlık arttıkça gelirin de yükseldiği önemli bir meslektir. 2025 yılı maaş verileri, mesleğin ekonomik açıdan güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu kariyer yoluna adım atmayı düşünenler için düzenli gelişim, etik çalışma ve müşteri portföyü oluşturma büyük avantaj sağlayacaktır.

BirGün'e Abone Ol