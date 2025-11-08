Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Maaşları (2025 Kasım)
Serbest muhasebeci mali müşavir maaşları 2025 güncel verilerine ilişkin tüm bilgiler haberimizde.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), işletmelerin finansal süreçlerini yürütmekten vergi beyannameleri düzenlemeye kadar birçok kritik görevi kapsayan prestijli bir meslektir. Hem kamu hem özel sektörde önemli bir konuma sahip olan SMMM’ler, 2025 yılı itibarıyla maaş bakımından geniş bir aralıkla değerlendirilmektedir. Bu durum, tecrübe süresi, çalışılan sektör, müşteri portföyü ve hizmet kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kariyer.net 2025 yılı verilerine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) aylık ortalama maaşı 88.700 TL’dir. Kullanıcı maaş beklentileri analiz edildiğinde, maaşlar en düşük 71.000 TL ile en yüksek 280.000 TL arasında değişmektedir.
2025 SMMM MAAŞ ARALIĞI
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|71.000 TL
|88.700 TL
|280.000 TL
Bu veriler, adayların iş başvurusu sırasında paylaştıkları net maaş beklentilerine dayanmaktadır.
BENZER POZİSYONLARA GÖRE MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI
|Pozisyon
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|Mali Müşavir
|71.900 TL
|89.900 TL
|235.000 TL
|Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
|71.000 TL
|88.700 TL
|280.000 TL
|Yeminli Mali Müşavir
|105.200 TL
|131.500 TL
|258.900 TL
Görüldüğü gibi, Yeminli Mali Müşavirler yetki kapsamı daha geniş olduğu için daha yüksek gelir elde etmektedir.
DENEYİME GÖRE SMMM MAAŞLARI
Mesleki kıdem, SMMM maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Deneyim arttıkça müşteri portföyü ve danışmanlık kapsamı genişlemekte, dolayısıyla kazanç yükselmektedir.
|Deneyim
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|0-1 Yıl
|26.100 TL
|32.600 TL
|50.000 TL
|1-3 Yıl
|39.000 TL
|48.800 TL
|100.000 TL
|4-6 Yıl
|52.700 TL
|65.900 TL
|150.000 TL
|7-9 Yıl
|59.500 TL
|74.300 TL
|150.000 TL
|10-14 Yıl
|68.100 TL
|85.100 TL
|200.000 TL
|15+ Yıl
|77.500 TL
|96.900 TL
|280.000 TL
YILLARA GÖRE SMMM MAAŞLARI
|Yıl
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|2025
|70.951 TL
|88.689 TL
|280.000 TL
|2024
|46.744 TL
|58.430 TL
|137.500 TL
|2023
|32.210 TL
|40.262 TL
|85.000 TL
|2022
|15.179 TL
|18.974 TL
|63.000 TL
SMMM maaşları neden bu kadar geniş bir aralıkta?
Müşteri sayısı, şirket tipi, serbest çalışma veya şirket bünyesi gibi faktörler kazancı doğrudan etkiler.
Yeni mezun SMMM ne kadar maaş alır?
Yeni başlayanlar ortalama 32.600 TL civarında maaş almaktadır.
En yüksek SMMM maaşı kimler alır?
15+ yılı aşkın deneyime sahip ve geniş müşteri portföyüne sahip mali müşavirler 280.000 TL seviyelerine ulaşabilir.
SMMM ile Yeminli Mali Müşavir maaş farkı neden vardır?
Yeminli Mali Müşavirlerin yetki kapsamı daha geniştir ve mali raporları tasdik etme yetkisi vardır.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, deneyim ve uzmanlık arttıkça gelirin de yükseldiği önemli bir meslektir. 2025 yılı maaş verileri, mesleğin ekonomik açıdan güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu kariyer yoluna adım atmayı düşünenler için düzenli gelişim, etik çalışma ve müşteri portföyü oluşturma büyük avantaj sağlayacaktır.