Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Maaşları (2025 Kasım)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), işletmelerin finansal süreçlerini yürütmekten vergi beyannameleri düzenlemeye kadar birçok kritik görevi kapsayan prestijli bir meslektir. Hem kamu hem özel sektörde önemli bir konuma sahip olan SMMM’ler, 2025 yılı itibarıyla maaş bakımından geniş bir aralıkla değerlendirilmektedir. Bu durum, tecrübe süresi, çalışılan sektör, müşteri portföyü ve hizmet kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kariyer.net 2025 yılı verilerine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) aylık ortalama maaşı 88.700 TL’dir. Kullanıcı maaş beklentileri analiz edildiğinde, maaşlar en düşük 71.000 TL ile en yüksek 280.000 TL arasında değişmektedir.

2025 SMMM MAAŞ ARALIĞI

En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş 71.000 TL 88.700 TL 280.000 TL

Bu veriler, adayların iş başvurusu sırasında paylaştıkları net maaş beklentilerine dayanmaktadır.

BENZER POZİSYONLARA GÖRE MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI

Pozisyon En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş Mali Müşavir 71.900 TL 89.900 TL 235.000 TL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) 71.000 TL 88.700 TL 280.000 TL Yeminli Mali Müşavir 105.200 TL 131.500 TL 258.900 TL

Görüldüğü gibi, Yeminli Mali Müşavirler yetki kapsamı daha geniş olduğu için daha yüksek gelir elde etmektedir.

DENEYİME GÖRE SMMM MAAŞLARI

Mesleki kıdem, SMMM maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Deneyim arttıkça müşteri portföyü ve danışmanlık kapsamı genişlemekte, dolayısıyla kazanç yükselmektedir.

Deneyim En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş 0-1 Yıl 26.100 TL 32.600 TL 50.000 TL 1-3 Yıl 39.000 TL 48.800 TL 100.000 TL 4-6 Yıl 52.700 TL 65.900 TL 150.000 TL 7-9 Yıl 59.500 TL 74.300 TL 150.000 TL 10-14 Yıl 68.100 TL 85.100 TL 200.000 TL 15+ Yıl 77.500 TL 96.900 TL 280.000 TL

YILLARA GÖRE SMMM MAAŞLARI

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş 2025 70.951 TL 88.689 TL 280.000 TL 2024 46.744 TL 58.430 TL 137.500 TL 2023 32.210 TL 40.262 TL 85.000 TL 2022 15.179 TL 18.974 TL 63.000 TL

SMMM maaşları neden bu kadar geniş bir aralıkta?

Müşteri sayısı, şirket tipi, serbest çalışma veya şirket bünyesi gibi faktörler kazancı doğrudan etkiler.

Yeni mezun SMMM ne kadar maaş alır?

Yeni başlayanlar ortalama 32.600 TL civarında maaş almaktadır.

En yüksek SMMM maaşı kimler alır?

15+ yılı aşkın deneyime sahip ve geniş müşteri portföyüne sahip mali müşavirler 280.000 TL seviyelerine ulaşabilir.

SMMM ile Yeminli Mali Müşavir maaş farkı neden vardır?

Yeminli Mali Müşavirlerin yetki kapsamı daha geniştir ve mali raporları tasdik etme yetkisi vardır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, deneyim ve uzmanlık arttıkça gelirin de yükseldiği önemli bir meslektir. 2025 yılı maaş verileri, mesleğin ekonomik açıdan güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu kariyer yoluna adım atmayı düşünenler için düzenli gelişim, etik çalışma ve müşteri portföyü oluşturma büyük avantaj sağlayacaktır.