Serbest piyasada ilk rakamlar: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9930 liradan, euro ise 51,1550 liradan güne başladı. Dün dolar 43,97 liradan, euro ise 51,19 liradan satışa sunulmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9930 liradan, euro 51,1550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,9910 liradan alınan dolar, 43,9930 liradan satılıyor.
51,1530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,1550 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,9700, euronun satış fiyatı ise 51,1910 lira olmuştu.