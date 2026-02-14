Serbest stil kayakta altın madalya Avustralya’nın

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın 8. gününde serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls müsabakaları, İtalya’nın Livigno bölgesindeki Livigno Kar Park’ta gerçekleştirildi.

Final etabında 20 puan toplayan Anthony Jakara, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Bu sonuçla Jakara, kariyerindeki ikinci olimpiyat altınını kazanırken, Kış Olimpiyatları tarihinde iki altın madalyaya ulaşan ilk Avustralyalı sporcu oldu.

GÜMÜŞ ABD'Lİ KAUF'UN

Finalde 15 puanda kalan ABD’li Jaelin Kauf, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesinde ise ABD’li Elizabeth Lemley, Fransız sporcu Perrine Laffont’u 18-17 mağlup ederek podyumun üçüncü basamağına çıktı.