Serbest ticarete dönmemeliyiz

John-Baptiste ODOUR

Jacobin, küresel gelişim ve sanayi politikası üzerine ondan fazla kitabın yazarı ekonomist Ha-Joon Chang ile Trump'ın ticaret savaşı hakkında konuştu. Chang'a göre, Amerika'nın göreceli düşüşü kendi kendine yarattığı bir durum.

Çin ve diğer eski yoksul ülkeler, sanayi gücü haline gelmek için Amerika'nın yükselişinden ders alırken, ABD sistematik olarak kendi gücünün kaynaklarını zayıflattı. Bunu, üretken yatırımlar yapmak yerine dış kaynak kullanmayı ve yurtdışına taşımayı tercih eden bir kapitalist sınıfı güçlendirerek gerçekleştirdi.

John-Baptiste Oduor: Joe Biden döneminde ABD küresel imalat payını genişletme hedefini açıkça ortaya koymuştu. Bu anlamda Trump hükümeti bir öncekinin devamı sayılabilir. Ancak genel kanı kapitalist devletlerin imalattan hizmet sektörüne ağırlık verdiği yönünde. Trump’ın yapmaya çalıştığı şeyin bir emsali var mı?

Ha-Joon Chang: Amerikan imalatı, ABD’nin dünya çapında nihai hegemonya kurduğu İkinci Dünya Savaşı’ndan beri düşüyor. 1950 yılında ABD dünyadaki imalat çıktısının yüzde 60’ına sahipti. Şu an ise sadece yüzde 16’sına. Doğal olarak Amerika endişeleniyor. Ancak bunu ciddi anlamda geri çevirebilmek için artık çok geç.

Sorunuza doğrudan cevap vermek gerekirse, yeniden sanayileşmeyi başarabilen ülkeler var. Sanayisizleşmenin iki tipi var. Biri üretim verimliliği büyüdüğü ve üretim malları görece ucuzladığı için yaşanan sanayisizleşme.

20 yıl önce, bugün küçük ve etkili bir cep telefonu alabileceğiniz parayla ne çeşit bir bilgisayar alabilirsiniz? Muhtemelen en temel özellikli olan. 20 yıl önce bir laptop için 2 bin dolar ödemeniz gerekirken bugünlerde iyisi 300 dolar. Dolayısıyla giderek daha fazla ürün üretip tüketiyoruz, en ileri ülkelerde bile. Ancak sektör verimliliğin artışından memnun olduğu için üretim malları giderek daha çok ucuzluyor.

İsviçre bankalarının Üçüncü Dünya ülkelerinin diktatörlerinin kara parasını akladığını ve Amerikalı ve Japon turistlere inek zili ya da guguklu saat sattığını düşünüyorsunuz. Ancak aslında kişi başına üretim çıktısında dünyadaki en sanayileşmiş ülkedir.

Olumlu sanayisizleşme budur. İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler 90’larda ve 2000’lerde İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler GSYİH payında üretimin düşüşünü yaşadılar. Ancak eski fiyatlarla hesap etmek isterseniz, üretim çıktısının aslında önemli ölçüde arttığını görürsünüz.

Ayrıca olumsuz sanayisizleşme tarzları da vardır, önce Britanya ardından ABD bunu tecrübe etmiştir. Bu üretim sektörünün yatırım azığı sebebiyle düştüğü, çünkü dış rekabetle yarışamadığı bir sürecin sonucudur.

Bu ayrım önemli çünkü üretim çıktı payının mevcut ücretlerle düştüğü ülkeler var. Eğer sabit bir ücretlendirme temelinde hesaplarsanız, İsveç ve Finlandiya’da imalat sektörünün 90’larda ve 2000’lerde %5-10 aralığında düştüğü fikrine varırsınız, ancak eski fiyatlarla hesaplarsanız asında %50 büyüdüğünü görürsünüz.

Üretim gücünü yeniden kazanmaya çalışan ülkelere dair bir örnek var mı diye sordunuz. İsveç ve Finlandiya tam olarak bunu yaptı. 90’lardaki çeşitli sebeplerden ötürü, bu iki ülke ekonomilerinde üretimin payı önemli ölçüde düştü. Finlandiya’da üretimin GSYİH içerisindeki payı %24’ten 1991’de %17’ye düştü. İsveç’te aynı dönemde GSYİH payı %21’den %16’ya düştü. Ancak 2000’ler başında Finlandiya üretimin payını %24’e, İsveç ise %20’ye çıkardı.

Aynı eğilimi Singapur’da da görebiliriz. Singapur 80’ler ortalarında üretimde %27’den %20’ye ciddi bir düşüş yaşamıştı, ancak 2000’ler ortasında yeniden %27’ye geri çıkabildi. Bu arada insanların düşündüğünün aksine Singapur dünyadaki en sanayileşmiş ülkelerden biri: Sermaye başına üretim anlamında, küresel çapta ilk beşte. Bu ülkenin hizmet ekonomisi ülkesi olduğuna dair garip bir mit var.

Bu ülkeler kendi üretim sanayilerini yeniden canlandırmayı başardı ve o günden beri belli bir düşüş de yaşadı. Ancak burada alınması gereken ders bu ülkelerin bunu bilinçli bir canlandırma politikası sayesinde başarabilmiş olduğu. Donald Trump’ın yapmaya çalıştığı ise hüsnükuruntu.

Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar Amerika’nın dünyanın kalanıyla ticaret dengesizliğini tanımlarken, çok yoksul ülkelerin Amerikan malları satın almamasını adaletsiz olarak tanımlıyorlar. En azından enteresan bir kelime seçimi.

Gelişmiş ülkelerin ciddi ticaret açıkları var ancak bu açıkların ya da artıların adaletsiz rekabetten kaynaklandığını söyleyemeyiz. Kimse Amerikalıları Kore arabaları ya da Çinli güneş panelleri almaya zorlamıyor. Bunları istedikleri için alıyorlar.

Bu garip bir mantık. Neden ABD genelde kendi çıkarlarına işleyen hizmetlerdeki dengesizliklere bakmıyor? Son on-yirmi yıldır Amerikan ekonomisi gaz, petrol, tarım ve hizmet ihracatçısı olacak şekilde yeniden inşa edildi. Neden Amerikalılar tarımdaki dengesizliğe bakmıyor? Güney Kore ile tarım ticareti konusunda ekside değil artıdalar. Kore hükümetinin Amerikalıları tarımda adaletsiz faaliyetler sebebiyle suçlaması mantıklı olur mu? Yalnızca imalatınıza bakarak bunun diğer ülkelerle adaletsiz bir rekabet yarattığını söylemek mantıksız.

Eğer ülkenin herhangi bir açığının diğer ülkelerin yaptıkları sebebiyle olduğunu söylerseniz, hükümet denetlemeleri için ne dememiz gerekir? Örneğin AB’nin klorinli tavuk ithalatını engelleyen düzenlemeleri Amerikalılara para kaybettiriyor. Bu Amerikan tavuklarını yemek istemesem bile en azından bir mantık var.

Ancak genel manada adaletsiz faaliyetler Amerikan sanayisinin tamamı için söylenebilir.

Bilgisayara, internete, dokunmatik ekranlara, GPS sistemlerine ya da yarı iletkenlere bir bakın. Bu teknolojilerin hepsi öncelikle Amerikan askeri araştırmalarıyla geliştirildi. Dolayısıyla diyebilirsiniz ki savunma araştırmalarına bu kadar büyük teşvikler vererek Amerikalılar kendi kendilerine adaletsiz bir pratikte bulunuyorlar.

Ancak diğer ülkeler şu an ABD ile rekabete girebilir hale geldi, hatta Biden-Trump histerisinin sebebi de bu.

Nerede başlayıp nerede bitirebilirim bilmiyorum ama Amerikalılar eskiden oldukları kadar iyi olmadıklarını kabul etmek zorundalar. Eğer 1950’den konuşsaydık, her şeyin geri kalan ülkelerden daha iyi olmasından şikâyet edebilirdin. Eğer bir şeyi o zaman satamıyorduysan, ya bir denetleme ya da bir gizli koruma protokolü sebebiyle olabilirdi. O zaman bile bu sorunlu bir argümandı. Ancak bugün Amerikalılar gemi üreten sanayilerini bitirdikleri için gemi yapamadıklarını kabul etmek zorundalar.

İyi yarı iletken üretemiyorlar çünkü bu sektörlere yatırım yapmak yerine Korelilerin, Çinlilerin ve Japonların bu çipleri yapmasına izin verdiler. Bana kalırsa Amerika’nın şu anki reaksiyonu geçmişte küresel ekonominin tartışmasız hegemonu olan ülkenin bugün büyük ölçüde kendi kapitalist sınıfının yaptıkları sebebiyle düştüğü çok daha zayıf durum sebebiyle girdiği bir öfke nöbeti. Dışarıdan hizmet alarak, yabancılara üreterek ve yatırım yapmayarak Amerika’nın göreli gerilemesine sebep oldular.

Trump’ın yarattığı daha bölünmüş bir ticaret dünyası yoksul ülkelerin çıkarına mı?

Gelişmekte olan ülkelerin çok taraflı bir çerçeveye ihtiyacı var. Eğer bu olmazsa zengin ülkeler gelir ve istediklerini alır. Ve geçmişte bu yoksul ülkeler sömürgeyken yaptıkları da buydu. Bu ülkeler adaletsiz ticari anlaşmalar imzalamak zorunda kalarak kendi gümrük vergilerini koyma hakkından vazgeçtiler, maden çıkarma gibi haklarını sattılar, hem de pazarlık fiyatına. Mevcut borçla ilgili sorun, seçenekler ya Trump’ın deliliği ya da 1995 WTO/NAFTA dönemine dönüş. Gelişmeyi destekleyen bir çok seçenekliliğe ihtiyacımız var.

Küreselleşmeden geri dönüşün emeğin elini güçlendirmesi mümkün mü?

“Küreselleşme” ve “kutuplaşma” gibi ifadeleri kullanırken dikkatli olmak gerekir. Farklı küreselleşme örnekleri var, örneğin İkinci Dünya Savaşı sonu ve 70’ler arası gibi. Bu çok denetlenen bir rejimdi. Sermaye akışı ABD dışındaki ülkelerde çok sert bir kontrole tabiydi. Hatta ABD bile birçok şeyde ağır denetlemelere sahipti. Birçok Amerikalı muhtemelen farkında değil ama Harry Truman ve Dwight Eisenhower dönemlerinde ABD’de tavan gelir vergisi %92’ydi.

Bu dönem boyunca birçok ülkede ücretlerden gelen payla ulusal gelirler yükseldi. Çoğu ülkede ücret büyümesi üretim büyümesiyle aynı orandaydı. Bu bağ bozuldu. Zengin ülkelerde birçok göçmen karşıtı, faşist politikacının ortaya çıkmasının ana sebebi de bu.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ