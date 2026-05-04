'Serçelerin Süvarisi' ezgilerle anılacak

HABER MERKEZİ

Serçelerin Süvarisi olarak anılan Sümeyra Çakır vefatının 36’ncı yılında Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) Edirne’de anılacak. 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’da Çakır için düzenlenecek konserde Mavi İz Çok Sesli Halk Ezgileri Korosu sahne alacak. Konser ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

12 Eylül darbesinden sonra yaşamını Almanya’da sürdüren ve memleket hasretiyle aramızdan ayrılan Çakır, doğduğu topraklarda ezgilerle anılacak. Onun sesinden hayat bulan türküler, Anadolu’nun kültürel birikimini ve halkın ortak hafızasını sahneye taşıyacak. Koroyu şef Salim Çetin yönetecek. Gecede ayrıca Emin İgüs, Diyar Kılıç Mert, Boran Mert, Dr. Suat Sarp ve Hüseyin Fırtına da yer alacak. Etkinliğe sanatçının eşi Hasan Çakır da katılacak. TAKSAV Edirne tarafından düzenlenen anma gecesi, sanatçının repertuvarıyla özdeşleşen türküler aracılığıyla dinleyiciyi ortak bir müzik hafızasında buluşturacak.

SÜMEYRA ÇAKIR KİMDİR?

1946’da Edirne’de doğan sanatçı, İstanbul’da mimarlık eğitimi alırken müziğe yöneldi. Daha sonra sahne çalışmalarını yurtdışına taşıdı; Avrupa’nın farklı kentlerinde konserler verdi. Çakır, yalnızca yorumcu kimliğiyle değil, müziği toplumsal bir ifade alanı olarak ele alan yaklaşımıyla tanındı. Sanat yaşamında Ruhi Su geleneğinin izlerini sürdüren Çakır, yalın ve doğrudan bir söyleyiş çizgisi benimsedi.12 Eylül sonrası Almanya’da yaşamını sürdüren Çakır, 5 Şubat 1990’da Frankfurt’ta hayatını kaybetti.