Serdal Adalı, Aleksander Ceferin ile buluştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Avrupa Ligi final maçı için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu.

Spor
  • 20.05.2026 13:48
  • Güncelleme: 20.05.2026 13:50
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İstanbul'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre başkan Adalı, bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu.

Adalı, ziyaretin sonunda Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

