Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.

Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

YÜCEL, SEÇİM SÜRERKEN ADALI'YI TEBRİK EDEREK SALONDAN AYRILDI

Açılan 16 sandık itibarıyla Serdal Adalı 5 bin 117, Hüseyin Yücel de 2 bin 157 oya ulaşmışken Başkan Adayı Hüseyin Yücel, Adalı'nın yanına giderek, kesin olmayan sonuçlara göre kendisini ve ekibini kutladı.

Daha sonra Divan Başkanı Ahmet Akpınar ve oy sayımı yapan görevlilerle de vedalaşan Yücel, ekibiyle birlikte salondan ayrıldı.

ADALI'DAN İLK AÇIKLAMABaşkan seçilen Serdal Adalı, ilk açıklamasında açıklamada “Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Değerli kongre üyeleri, Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ederim. Buradan Hüseyin Yücel’i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7’den 70’e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle, benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübü’ne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Adalı, aldığı görevin ve üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur” diyerek sözlerini tamamladı.