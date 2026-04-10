Serdal Adalı, Cerny ve Agbadou'ya verilen ceza belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimlere verilen cezalar belli oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, Emmanuel Agbadou'ya maç sonundaki röportajında kullandığı ifadeler sebebiyle 1 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası alırken, futbolcu Vaclav Cerny'e 500 bin TL para cezası verildi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a ise ceza verilmedi.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VACLAC CERNY’in, 06.04.2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından (instagram) yayınladığı paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 500.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU’nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."