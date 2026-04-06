Serdal Adalı'dan Ferhat Gündoğdu'ya istifa çağrısı

Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin başkanı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etti.

Adalı açıklamasında şunları söyledi:

"Bizi çok güzel ağırladılar. Oynanan oyunla ilgili de bana göre gayet keyifli bir mücadele oldu. Ancak hepimizin de şahit olduğu bir son dakika penaltısı bizi maalesef yine tekrar hakem konuşmaya, VAR konuşmaya mecbur bıraktı.

Camia olarak da ben de her hafta işte bu VAR'la ilgili açıklama yapmaktan yorulduk, sıkıldık. Pozisyonu hepimiz seyrettik, tüm Türkiye de seyretti. Ortada saçma sapan bir hadise var.

"UTANMALARI, SIKILMALARI VARSA İSTİFA EDERLER"

Maalesef bizim şikayet ettiğimiz gibi de bizim haricimizdeki 17 takım da bu mevcut MHK'den, VAR'dan en az bizim kadar da şikayet ediyor. Artık söylemekten de yoruldum ama bu MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu şekil devam ettiği müddetçe Türk futbolunun bir santim ileri gitmesinin imkanı yok."

Serdal Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birazcık utanmaları ve sıkılmaları varsa bugün görevlerinden istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşerler. Her hafta bunları biz konuşuyoruz, diğer takımlar konuşuyor. Adamda utanma, sıkılma olur.

"FUTBOLUN YAKASINDAN DÜŞÜN"

Lütfen Türk futbolunun yakasından bir düşün. Yeter artık. Neye çalışıyoruz biz? Bir taraftan kulübün mevcut şartlarıyla uğraşırken, bir taraftan transfer yapalım.

Camianın bir yüzü gülsün derken, emek veriyoruz, para harcıyoruz. Sonra bir VAR hakemi... Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Yok. Bizim bir iddiamız mı vardı? Şampiyonluk iddiamız mı vardı? Yok. Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Öyle bir iddiamız kalmadı."

Derbinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a tepki gösteren Adalı, "Dünyada sorunsuz şekilde devam eden bir sistem, maalesef Türkiye'de en büyük sorun. Bunda bir anormallik yok mu? Biz mi yanlış düşünüyoruz? Dünya bu VAR ile futbolunu yönetirken, kararların doğru olması için mücadele ederken, bir tek bu iş Türkiye'de VAR faciası..." ifadelerini kullandı.