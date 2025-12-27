Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok açıklaması

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Serdal Adalı, kulübün mali yapısı, sponsorluk çalışmaları, tesis projeleri ve sportif planlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Sponsorluk gelirlerine değinen Adalı, geçmiş dönemde bu alanda rakiplerin gerisinde kalındığını belirterek, “Mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden biri. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak bir sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Mali yapının kişilere bağlı olmaktan çıkarılacağını vurgulayan Adalı, yeni dönemde her yönetimin kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olmasını istediklerini söyledi.

Adalı, “Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz. Bizler de görev süremiz boyunca her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetim sürelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Beşiktaş Başkanı, Süleyman Seba dönemindeki uygulamaya atıfta bulunarak, “Yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim, 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin” dedi.

"ENKAZ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Son dönemde yaşanan eleştiriler ve tepkilere de değinen Adalı, kısa sürede yoğun eleştirilerle karşılaştıklarını belirterek, “Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da bu tepkilerle karşılaştık? Plan ve projelerin tohumları atılırken bu tepkilerin adil olmadığını düşünüyorum” diye konuştu. Adalı, Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını vurgulayarak, camiaya birlik çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yürütüldüğünü savunduğu kampanyalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Adalı, benzer içeriklerle yapılan paylaşımlara dair dijital veriler elde ettiklerini ve bu süreçlere izin vermeyeceklerini söyledi. “Bizim hedefimiz Beşiktaş’ın başarısı ve huzurudur” ifadelerini kullandı.

Toplantıda tesis projelerine ilişkin bilgiler de paylaşan Adalı, Sancaktepe’de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisin camiaya kazandırıldığını belirtti.

Bu tesislerin futbol, kadın futbolu ve farklı branşlar için önemli bir merkez olacağını ifade etti. Akatlar’daki mevcut basketbol salonu çevresindeki 20 dönümlük alanda da dönüşüm sürecinin sürdüğünü, yıkım ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

"AKATLAR PROJESİ"

Akatlar projesinde mimari ve mühendislik çalışmalarının devam ettiğini belirten Adalı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından inşaat sürecine başlanacağını ve projenin tamamlanmasıyla basketbol, voleybol, hentbol ve tekerlekli sandalye basketbol branşları için kapsamlı bir spor üssü oluşturulacağını söyledi.

Ayrıca Karakartal Tesisleri’nde B Blok güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, C Blok’un ise kulüp lokali ve Süleyman Seba’nın anısına ayrılacak alanlarla yeniden düzenleneceğini ifade etti.

Sportif planlamaya dair de bilgi veren Serdal Adalı, teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’tan kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini açıkladı. Adalı, “Her iki oyuncumuza da kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.