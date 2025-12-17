Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın durumuyla ilgili gazeteci Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu. Adalı, Portekizle oyuncuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece 1 kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı." Rafa Silva’nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro veren alır.”

YALÇIN: "OYNAMAK İSTEMİYOR"

Öte yandan Portekizle yıldıza ilişkin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçından önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok."

Portekiz basınından ise tam tersi haberler geldi. Sabah'ın Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'dan aktardığı haberde, "Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.