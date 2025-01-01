Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük için ilk adaylarının Sergen Yalçın olduğunu söyledi.

Milliyet gazetesine konuşan Adalı, Yalçın'ın yurt dışında olduğunu, 1-2 gün içinde görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Takımın mevcut teknik direktörü Serdar Topraktepe'ye yeni görev vermeyi de düşündüklerini belirten Adalı, şöyle konuştu:

"Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Bugün/yarın döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar (Topraktepe) Hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz."

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın sezona başladığı Giovanni van Bronckhorst takımdan ayrıldıktan sonra bir önceki yönetim ile de görüşmüş ama anlaşma sağlanmamıştı.

Beşiktaş son olarak 2020/21 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon oldu.