Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğlen saatlerinde Sergen hocayla bir araya geldik. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, hocanın da en çok takıldığı hadise bu...

Önümüzdeki sezonda da bu tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak. Ben bunu her zaman saygıyla karşıladım.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE DE OLACAK"

Bunu konuştuğumuzda da Sergen hoca, önümüzdeki sezon bu tepkileri karşılayacak, göğüs gerecek şeyi olmadı. O yüzden konuştuk ve yollarımızı ayırdık.

Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla tepkiler oldu. Sergen Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Bunları konuştuğumuzda hoca bu tepkileri karşılamak istemedi. Karşılıklı konuştuk ve yollarımızı ayırdık."

Adalı, Şenol Güneş'le ilgili iddialara ise, "Şenol Hoca'yla çalışmak istemiyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.