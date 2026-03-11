Serdal Adalı'dan TFF'ye ağır eleştiri: "Ölü taklidi yapıyorlar"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Kupası kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu. Adalı, TFF'ye sordukları sorulara hâlâ cevap alamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TFF'ye yaptığımız başvurular için şu ana kadar geri dönüş olmadı. İlk defa olan bir şey değil. Daha önce de söylediğim konular vardı. Onlara da dönüş olmamıştı. Tabiri caizse ölü taklidi yapıyorlar.

"MHK BAŞKANI BU İŞİ YAPAMIYOR"

Bana göre bu televizyonda bir şeyleri açıklamanın sebebi suçluluk psikolojisi. Çıksınlar, ne söyleyecekler göreceğiz. İstediğimiz sadece koridorların kamera görüntüsü, hepsi bu kadar.

İki tane Portekizli hakem TFF'ye çıkıp hakem kararlarını değerlendireceklermiş. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp açıklasın, zor bir şey istemiyoruz ki. Sadece koridordaki kameraların kayıtlarını istedik.

MHK Başkanı, bu işi yapamıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ısrar etmesini gereksiz buluyorum."